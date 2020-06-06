  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

20 bin TL’lik şaka karakolda bitti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir iş yeri sahibinin arkadaşı 20 bin TL değerindeki veresiye defterini saklayarak şaka yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 12:47:07 -
20 bin TL’lik şaka karakolda bitti

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde bir iş yeri sahibinin arkadaşı 20 bin TL değerindeki veresiye defterini saklayarak şaka yaptı.


Gaziantep’in İslahiye İlçesinde bir iş yeri sahibinin arkadaşı alacak defterini alarak arkadaşına şaka yaptı. Şaka olayı Cumhuriyet Mahallesi Garnizon caddesi üzerinde bulunan cep telefonu satış mağazasında meydana geldi. Satış mağazası sahibinin arkadaşı, içerisinde 20 bin TL alacak olan defteri saklayarak arkadaşına defterin çalındığını söyleyince defter sahibi Halit Akar, kısa süreli geçirdiği şokun ardından İslahiye Emniyet müdürlüğüne giderek hırsızlık ihbarında bulundu.



"Veresiye defterini bulamayınca karakola koştum"


İş yeri sahibi Halit Akar 20 bin TL borcun kayıtlı olduğu alacak defterini bulayınca karakola koştuğunu belirterek, "Yaklaşık on yıldır burada esnaflık yapıyorum. Akşam iş yerimi kapattım ve eve gittim. Sabah iş yerimi açtım, borcu olan bir müşterim gelerek borcunu ödeyeceğini söyledi. Ancak defteri aradım ama bulmadım. Arkadaşlarıma sordum, bana güldüler. Baktım iş olmayacak İslahiye Emniyet müdürlüğüne giderek hırsızlık şikayetinde bulundum. Defterin içerisinde yaklaşık 20 bin TL alacak var. Defterim bulunursa bir garibe eli TL bağış yapacağım. Aynı zamanda defteri bulana 1 kilo baklava ikram edeceğim dedim. Defter, 24 saat sonra yan taraftaki komşum olan Müslüm Atmaca’nın kendisine şaka yapmak amaçlı aldığını söyledi" dedi.



"Defteri gözüm gibi saklayacağım"


Defterine kavuşan Halit Akar defterini bir daha rastgele yerlere atmayacağını belirterek, "Defterini daha evvel rast gelen yerlere atıyordum. Bundan sonra çelik kasada saklayacağım. Defter bulunmasaydı çok zor durumda kalırdım. Evet alacakları biliyorum ama kimde ne kadar var onu bilmiyorum. Ya benim hakkım geçecek yada onların" şeklinde konuştu.



"Defteri vermeyi unuttum ilçe dışına çıktım"


Şaka amaçlı defteri aldığını ancak acilen ilçe dışına çıkınca defteri vermeyi unuttuğunu söyleyen Müslüm Atmaca ise "Defteri alarak komşuma şaka yapmak istedim. Arkadaşımın iş yerinde sohbet ederken ona bir şaka yapayım dedim. Defteri aldım iş yerime geldim. Belli bir süre sonra vermeyi planlıyordum. Ancak acil bir işim çıkması nedeniyle defteri aldıktan sonra ilçe dışına çıktım. Defterin bende olduğunu da söylemeyi unuttum. Kesinlikle bir şaka amaçlıydı, defteri açıp içerisine bile bakmadım diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ünlü anketçiden bomba sözler! İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağı hamleyi açıkladı
Gündem

Ünlü anketçiden bomba sözler! İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağı hamleyi açıkladı

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Gür, İ..
Vaka sayısı bir anda patladı... Bir ilimizde ikinci dalga paniği
Gündem

Vaka sayısı bir anda patladı... Bir ilimizde ikinci dalga paniği

Van'ın Edremit ilçesinde yasak olmasına rağmen kurulan bir taziye çadırıyla bağlantılı olarak koronavirüs bulaşan kişi sayısı 44'e, bir otob..
Laikçi eğitimin faturası Yüce kitap Kur’an’ın mealine kesilmemeli! Diyanet üyesinden ateizm ve deizmle ilgili üzen sözler
Gündem

Laikçi eğitimin faturası Yüce kitap Kur’an’ın mealine kesilmemeli! Diyanet üyesinden ateizm ve deizmle ilgili üzen sözler

Diyanet işleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Cağfer Karadaş’tan ateizm ve deizim yaygınlaşmasına yönelik üzücü bir açı..
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı