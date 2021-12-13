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Aktüel 20 bin sağlık personeli branş dağılımı kontenjanları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı alımları son dakika!
Aktüel

20 bin sağlık personeli branş dağılımı kontenjanları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı alımları son dakika!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 40 bin sağlık personeli alımının yapılacağı açıklanmıştı. 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? 20 bin sözleşmeli sağlık personeli hangi branşta yapılacak? Sağlık personeli 20 bin personel alımı kontenjanları neler? sorularına cevap verdi. Peki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli işçi alımlar ne zaman?

Yeniakit Publisher
2021-12-13 14:38:00 - 2021-12-13 14:39:47
20 bin sağlık personeli branş dağılımı kontenjanları belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı alımları son dakika!

Sağlık Bakanlığı bünyesinde 40 bin sağlık personeli alımının yapılacağı açıklanmıştı. 30 bini sözleşmeli sağlık personeli, 10 bini de sürekli işçi olmak üzere, toplam 40 bin sağlık personeli alımı yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 40 bin sağlık personeli ne zaman alınacak? 20 bin sözleşmeli sağlık personeli hangi branşta yapılacak? Sağlık personeli 20 bin personel alımı kontenjanları neler? sorularına cevap verdi.

Taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre, ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 20 bin sözleşmeli personel alım sürecini Sağlık Bakanlığı başlatıyor. Sağlık Bakanı Fahettin Koca 20 bin sağlık personeli alımına ilişkin gerekli bilgiler, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere ÖSYM’ye verildiğini açıkladı.

20 bin sağlık personeli branş dağılımı

10.348 hemşire, 1.600 ebe ve 6.604 Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri ile psikolog, sosyal çalışmacı, biyolog, odyolog, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, iş ve uğraşı terapisti, dil ve konuşma terapisti, perfüzyonist ve sağlık fizikçileri alımı yapılacaktır.

10 bin sözleşmeli sağlık personeli işçi alımlar ne zaman?

Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini Kılavuzda belirtilen tarihler arasından yapabilecek. Duyurular, Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresinden takip edilebilir. 40 bin kadro kapsamındaki 10 bin sözleşmeli sağlık personeli pozisyonu ile 10 bin sürekli işçi kadrosu için Mart ayı içinde ilana çıkılarak alım işlemi yapılacaktır."

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