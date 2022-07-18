20 bin öğretmen ataması ön başvurusu ne zaman? 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı sözlü sınav tarihi:

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması ön başvurularının başlayıp başlamadığı merak ediliyor. 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak olan 2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesi yapılması gereken sözleşmeli öğretmen atamaları için ön başvurular henüz başlamadı. Fakat Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerine dair net tarihi açıkladı.

20 bin öğretmen ataması ön başvurular ne zaman başlayacak?

2022-2023 eğitim-öğretim yılı öncesi gerçekleştirilecek olan atamalar için ön başvurular ile sözlü sınav merkezi tercihleri, 18-26 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav tarihi ne zaman?

Sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre sözlü sınavlar 1-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, sonuçlar ise 16 Ağustos’ta ilan edilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama tercihleri ne zaman başlayacak?

Öğretmen adayları atama tercihlerini 27-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek. Tercih sonuçları ise 1 Eylül 2022 tarihinde duyurulacak.

20 bin sözleşmeli öğretmen atama sözlü sınav merkezi ne zaman açıklanacak?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri ise 29 Temmuz 2022 tarihinde ila edilecek.

20 bin sözleşmeli öğretmen ataması sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin açıklamasında şu bilgilere yer verdi: “Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak. 17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.”

MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması nereden yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek olan 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için ön başvuruların nasıl yapılacağı merak ediliyor. Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak olan sözlü sınava davet edilmek için gerçekleştirilmesi gereken ön başvurular, Ek-4 Takvim’de belirtilmiş olan tarihler içerisinde (18-26 Temmuz 2022), ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden Elektronik Ön Başvuru Formu doldurularak yapılacak. 20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI ÖN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Ön başvurular tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek olup, adayların belge sunmak, başvuruları onaylatmak ya da herhangi bir sebepten il/ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri’ne gitmek gibi eylemleri kabul edilmeyecektir. Adaylar, sözleşmeli öğretmen ataması ön başvuru sistemine e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş sağlayacaktır.