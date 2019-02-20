20 bin öğretmen ataması ne zaman? Başkan Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etimesgut'ta düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, konuşmasında 20 bin öğretmen ataması daha yapılacağı müjdesini verdi. Peki 20 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte detaylar...

“Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız”

Mitingde bir de müjde veren cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geleceğimizin mimarı olan çocuklarımız bizim gözbebeğimizdir. Onların en güzel şekilde yetişmesi, kendilerini geliştirmesi ve meslek sahibi olabilmeleri için eğitim-öğretime daima öncelik verdik. Her sene olduğu gibi 2019 bütçesinde de aslan payını eğitime ayırdık. 100 Günlük Eylem Planı'na aldığımız 20 bin sözleşmeli öğretmenin atamasını 8 Şubat'ta yapmıştık. İnşallah şimdi buna yenilerini ekliyoruz. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması daha yapacağız. Atama ile ilgili takvim bugün Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlandı. Böylece 2019 senesi içinde toplam 40 bin öğretmenimizin ataması yapılmış olacak. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.