2 yılda 1.5 milyon ziyaretçi!

Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM), Ramazan ayı öncesinde yenilenen sergi düzeniyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. İslam Medeniyetleri Müze Müdürü Nezih Ertuğ, “Müzemizde 2 yılda 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırladık” dedi.

Büyük Çamlıca Camii külliyesi içerisinde yer alan Müze’nin en çok merak edilen Mukaddes Emanetler bölümü yeni düzenlemeyle daha dikkat çekici hale getirildi. Hücre-i Saadet perdesi, Başmak-ı Şerif, Sakal-ı Şerif, Kâbe örtüleri ile Hacer’ül Esved ve Hırka-i Saadet mahfazaları gibi onlarca kıymetli eserin sergilendiği bölüm, İslam Medeniyetleri Müzesinin ikinci katında görülebilecek. Ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin önde gelen müzelerini geride bırakan İslam Medeniyetleri Müzesi, açıldığı 8 Nisan 2022 tarihinden bu yana olduğu gibi Ramazan ayı boyunca da yerli ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebilecek. Müze, pazartesi dışında her gün 11.00 - 24.00 saatleri arasında görülebilecek.

“Ramazan ayının vazgeçilmez kültür durağı”

İslam medeniyetinin kültürel ve sanatsal zenginliğini 15 tematik bölüm ve 700’e yakın eserle sanatseverlerin beğenisine sunan İMM, bu yıl da Ramazan ayının vazgeçilmez kültür - sanat duraklarından biri olmaya aday. Osmanlı Devleti’nin her sene hac mevsiminden önce Mekke ve Medine’ye gönderdiği Surre-i Hümayun alayının en gösterişli unsuru Mahmel-i Şerif ile Hz. Peygamber’e atfedilen objeler, koleksiyonun dikkat çeken eserleri arasında. Şam evrakı, Kur’ân-ı Kerim’ler, kaftanlar ve tılsımlı gömlekler ile çini ve hat sanatının nadide örnekleri de Müze’nin öne çıkan eserler arasında yer alıyor.

“Teknoloji ve tarihi özel uygulamalar"

Çağdaş müzecilik anlayışıyla hazırlanan videolar, etkileşimli dokunmatik ekranlar ve dijital uygulamalarla zenginleştirilen İslam Medeniyetleri Müzesi, çocukların ve gençlerin de ilgi odağı oluyor. Müze’nin ziyaretçileri arasında daha çok teknolojiye ve tarihe meraklı gençler yer alıyor. Özellikle görsel şölen niteliğindeki ‘Kubbe’ ve 'Âb-ı Hayat' enstalasyonu, yetişkinler kadar çocuklara da unutulmaz anlar yaşatıyor.

“Atölyeler ve sanat galerisi”

İslam Medeniyetleri Müzesi 2 kattan oluşuyor. Kafeterya alanı ile toplam 10 bin 175 metrekare alana yayılıyor. Müze, 600 metrekarelik modern eser depolama alanına sahip. Müze alanı içerisinde uluslararası niteliklere sahip bir konferans salonu, çok amaçlı salon, geleneksel sanatlar için atölyeler ve sanat galerisi de bulunuyor.

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“Müzemizde 1.5 milyon ziyaretçiyi ağırladık”

Müzeyle ilgili açıklamalarda bulunan, İslam Medeniyetleri Müze Müdürü Nezih Ertuğ, "Müzemiz 2022 yılında açıldı. Açıldığı zaman kutsal emanetler bölümü alt kattaydı. Alt kata ziyaretçi yoğunluğundan dolayı, kutsal emanetlerin üst katta geniş bir alana alınmasıyla ilgili bir çalışma yaptık. Kutsal emanetler bölümünü bir perdeyle böldük, aynı zamandan vitrin içleri yenilendi. Koleksiyonumuza bazı yeni parçalar ilave edilmesi suretiyle Ramazan ayına kutsal emanetleri ziyarete açtık. İslam Medeniyetler Müzesi Anadolu yakasında kutsal emanetlerin ziyaret edildiği tek yer. Büyük Çamlıca Camisine gelen herkes müzemizi ziyaret ediyorlar. Müzemize yabancı ziyaretçilerde büyük ilgi gösteriyor. 2022 yılının Ramazan ayında açılışını yapmıştık. O günden bugüne yaklaşık 1.5 milyon fazla ziyaretçiyi müzemizde ağırladık. Bu ziyaretçilerin yaklaşık yüzde onluk kısmını turistler oluşturdu” diye konuştu.