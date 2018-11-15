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2 yıl önce ortadan kayboldu! Arama çalışmaları yeniden başladı

Mersin'de 2 yıl önce kaybolan PTT dağıtıcısı Ahmet Uysal'ı arama çalışmaları yeniden başlatıldı.

15 Kasım 2018 Perşembe 18:14
2 yıl önce ortadan kayboldu! Arama çalışmaları yeniden başladı

Karaman'da  PTT dağıtıcısı Ahmet Uysal 2 yıl önce kaybolunca babası Ramazan Uysal kayıplarla ilgili bir TV programına katıldı. Canlı yayında programa telefonla bağlanan ancak adının açıklanmasını istemeyen bir kişi 'Ahmet'in dövülerek otomobiliyle birlikte Fisundan barajına atıldığını duydum' deyince polis arama çalışmalarını bugün yeniden başlattı. 

Karaman'da Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan PTT dağıtıcısı bekar Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos 2016 tarihinde gece 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan arama çalışmalarında Ahmet Uysal ve otomobilinin izine rastlanmadı. Oğlunun akıbetini merak eden ve bir an önce bulunmasını isteyen ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal da, bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi.

İhbar üzerine 24 Şubat 2017'de Fisandun ve Yeşildere barajında AFAD ekiplerince su altı kameraları ile arama yapıldı ancak hiçbir ize rastlanmadı. Polis ortaya çıkan bu yeni bilgi üzerine soruşturmayı yeniden açarak bugün aramalara tekrar başladı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'nden gelen su altı polisleri bugün Fisandun barajına gelerek arama çalışmalarını başlattı.

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 18:14
  1. Mersin
  2. Karaman
  3. Ahmet Uysal
  4. Arama çalışmaları

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