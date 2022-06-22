2 yıl bozulmayan salamura yaprak basmanın sırrı! Kışa hazırlık salamura yaprak basımı

Kışlık hazırlık için yapılan üzüm yaprağı hem bozulmasın diye hem de daha çok dayanması için, yaprak için hazırlanan kaynatılan tuzlu suyun içine en az 2 dolu avuç limon tuzu atabilirsiniz. Böylece hem yapraklarınız canlı kalır ve en az 2 yıl dayanır.

Daha ayrıntılı yapılışını ve püf noktaları

Kışa Hazırlık Salamura Yaprak Basımı Tarifi İçin Malzemeler

2 kg asma yaprağı

Kaya tuzu

Limon tuzu

Soğuk su

Kışa Hazırlık Salamura Yaprak Basımı Tarifi Nasıl Yapılır?

Yapraklarımızı parlak kısmı alta gelecek şekilde bir tepsiye diziyoruz. Ayrı bir kaba su koyup yaklaşık 3 avuç kadar kaya tuzu atıyoruz ve bekletiyoruz. Sonra basacağımız bidonun içerisine bir avuç kaya tuzu serpiyoruz. Yaprakları deste deste (10-15 tane) bidona koyup aralarına bir avuç kaya tuzu serpip bir kaç tane limon tuzu koyuyoruz. Yapraklarımız bitene kadar sık bir şekilde bidona basıyoruz. En üst kısmına yine tuz dökerek hazırladığımız suyu çektire çektire sallayarak koyuyoruz. Ağzına kadar su olması gerekiyor yoksa bozulup küflenebilir. Soğuk basım diğer yöntemlere göre yaprağın daha güzel sararmasını sağlıyor ve uzun ömürlü oluyor. Serin bir yerde saklayabilirsiniz.