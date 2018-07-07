2 yaşındaki Öykü sulama kanalında can verdi!

Olay, Malatya’nın Darende ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evlerinin biraz ilerisindeki su kanalının önünde oynayan ve yaşları 2 olan Ensar İsmail Çınar ile Öykü Karagülle bir süre sonra kanala düştü.

Kanalın yanındaki bahçede çalışma yapan bir çiftçi durumu fark eder etmez kanala atladı. Ensar İsmail Çınar’ı düştüğü yerin biraz ilerisinde bulan ve sudan çıkaran çiftçi, daha sonra diğer çocuğu bulmak için suya atladı ancak araması sonuçsuz kaldı.

Durumu gören vatandaşların itfaiye ve arama kurtarmaya bildirmesi sonucu kısa sürede bölgeye gelen ekipler, vatandaşlarla birlikte küçük Öykü’yü bulmak için yoğun çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından küçük çocuk olay yerinin 1 km ilerisinde Tohma Çayı üzerinde bulunan Nadir Köprüsünün ayaklarının birinin altında ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri küçük çocuğun cansız bedenini morga kaldırdı.

Hastaneye sevk edilen Ensar İsmail Çınar’ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.