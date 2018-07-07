0553 313 94 23

2 yaşındaki Öykü sulama kanalında can verdi!

Malatya’da sulama kanalına düşen iki çocuktan birisi olan 2 yaşındaki Öykü Karagülle hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:21
2 yaşındaki Öykü sulama kanalında can verdi!

Olay, Malatya’nın Darende ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, evlerinin biraz ilerisindeki su kanalının önünde oynayan ve yaşları 2 olan Ensar İsmail Çınar ile Öykü Karagülle bir süre sonra kanala düştü.

Kanalın yanındaki bahçede çalışma yapan bir çiftçi durumu fark eder etmez kanala atladı. Ensar İsmail Çınar’ı düştüğü yerin biraz ilerisinde bulan ve sudan çıkaran çiftçi, daha sonra diğer çocuğu bulmak için suya atladı ancak araması sonuçsuz kaldı.

Durumu gören vatandaşların itfaiye ve arama kurtarmaya bildirmesi sonucu kısa sürede bölgeye gelen ekipler, vatandaşlarla birlikte küçük Öykü’yü bulmak için yoğun çalışma yaptı. Yapılan çalışmaların ardından küçük çocuk olay yerinin 1 km ilerisinde Tohma Çayı üzerinde bulunan Nadir Köprüsünün ayaklarının birinin altında ölü olarak bulundu. Sağlık ekipleri küçük çocuğun cansız bedenini morga kaldırdı.

Hastaneye sevk edilen Ensar İsmail Çınar’ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 14:21
  1. Sulama kanalı
  2. Malatya
  3. Kaza

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
    1. Maçın tekrarı için 250 bin imza toplandı
    2. 'Fırıldak Sabo' İnce'yle..
    3. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere..
    4. Özel ekipten kaçamadılar!
    5. Kjaer, Galatasaray'a gelecek mi?..
    6. HDP'nin İstiklal Marşı rahatsızlığı
    7. Açlık ve susuzluktan ölmek üzereyken..
    8. Flaş! ABD'de OHAL ilan edildi!
    9. Fenerbahçe'den ayrılan Aykut Kocaman..
    10. Dikkat: Güneş çarpması öldürebilir!
    11. Tahliye vaadiyle dolandırıcılık!..
    12. Prematüre bebekleri beslerken...
    13. Yüz binlerin beklediği KHK! Son KHK,..
    14. İran'dan IŞİD'lilere toplu idam!
    15. Dünya pamuk konferansı Türkiye'de..
    16. İşte erkeklerin boşanmak istemelerinin..
    17. Teröristler su dağıtım idaresini hedef..
    18. İBB açıkladı: Metrobüs kullanan yolcu..
    19. ODTÜ'nün hafif meşrep kızlarına ayar!
    20. Pişik olan bebeğe pudra kullanmayın
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    İnfazların altından bakın ne çıktı! PKK'lılar meğer...
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Erdoğan'ın yemin merasimi için Murat Bardakçı'dan bomba teklif!
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ekonomik savaş başladı! Güney Kore'den flaş İran kararı
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Ankara liseleri taban puanları yüzdelik dilimleri 2018 MEB LGS sonuçları
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu
    Destici: Öküz öldü ortaklık bozuldu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    Karamollaoğlu: 2001 krizinden daha sert bir kriz geliyor
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada
    En borçlu ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada