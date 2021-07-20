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Yaşam 2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!
Yaşam

2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni, evlerinin önünden geçen köprünün altında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 00:56:00 -
2 yaşındaki Ecrin'den acı haber geldi!

Antalya’nın Serik ilçesinde evlerinin önünde kaybolan 2 yaşındaki Ecrin, 32 saat sonra evlerinin hemen önünden geçen Beşgöz Deresi’ndeki köprünün altında bulundu.

Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin’i babaannesine bıraktı.

 

Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız ortadan kayboldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından arama çalışması başlatılırken, bugün bölgeye gelen çok sayıda ekip de arama çalışmalarına katıldı.

 

Köprünün altında cesedi bulundu

Arama çalışmalarına bugünlük ara verildiği sıralarda küçük Ecrin’in evlerinin önünden geçen köprünün altında cansız bedeni bulundu.

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