2 yaşındaki bebeğin ölümünden etkilendi! "Batmayan Araba" projesi yaptı

2 yaşında bir bebeğin hayatını kaybettiği kaza haberinden etkilenen Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Nazlı Nur Karaboğa (15), denize uçan veya su birikintisinde mahsur kalan araçlarda can kaybı yaşanmaması için “Batmayan Araba” isimli bir projeye imza attı. Sisteme göre; cam seviyesine kadar suya batan arabanın içindeki sensör hava kompresörünü harekete geçirince aracın altında şişen hava yastığı sayesinde araba su yüzeyinde kalıyor.

"Çok kötü bir duyguydu"

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde eğitim gören Nazlı Nur Karaboğa (15) araç sürücülerinin ve yakınlarının canını kurtaracak bir sistem geliştirdi. Televizyonda izlediği bir haberden etkilendiğini ve bu fikrin oluştuğunu belirten Karaboğa: “Haberlerde karşımıza sık sık suya düşen araçlarla ilgili kazalar çıkıyor. Suya batan araçlarda ölenler de oluyor. En son 4 kişilik bir aile suda hayatını kaybetmişti. Aralarında 2 yaşında bir kız da vardı. O bebeğin ölümü beni çok üzdü. Çok kötü bir duyguydu. Bunun önüne geçilmesi gerektiğini düşündüm ve bunu tasarladım. Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi’nde öğretmenlerimin de yardımıyla ‘Batmayan Araba’ projesini yaptık. İnşallah bundan sonra kimse üzülmez” dedi.

“Projeye en çok babam sevindi”

Su içinde yapılan denemelerde başarılı sonuçlar veren “Batmayan Araba” sistemi şu şekilde işliyor: “Aracın içine sensör altına da hava yastıkları yerleştirdik. Suya düşen arabada su cam seviyesine geldiğinde yada belli bir ağırlığa ulaştığı zaman devreye giren sensör hava kompresörünü harekete geçiriyor. Aracın altındaki hava yastığı tüpler yardımıyla şişiyor ve böylece araba yükselerek suyun yüzeyine çıkıyor. Hava yastığı belli bir değere ulaştığında açılacağı için yağmur yağışlarında veya alçak seviyedeki sudan geçerken bir sorun yaşanmayacak”

Projeyi biraz daha geliştirmeyi düşündüğünü dile getiren Karaboğa, “Ters düştüğü zaman arabada bir tehlike yaşanmasın diye üstüne (tavan kısmına) ve çamurluklara da hava yastığı temellendireceğiz. Projeye en çok sürekli araba kullanan babam sevindi. Kimin başına ne zaman ne geleceğini bilemeyiz” diye konuştu.