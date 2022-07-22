2 yaş sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Ne zaman başlar?

2 Yaş Sendromu Hakkında Merak Ettiğiniz Her Şey

İngilizcede “Terrible Twos” yani Türkçe anlamıyla “Korkunç İkiler”, çocukların yaşadığı 2 yaş sendromunu ifade etmek için kullanılan yaygın bir tanımdır. 2 yaş sendromu nedir sorusuna verilecek en kolay cevap ise hemen her çocuğun büyüme çağında geçtiği bir dönem olacaktır. Bu dönemde çocuklarda öfke patlamaları, sinir krizleri, tahammülsüzlük ve muhalif davranışlar öne çıkar. 2 yaş sendromu ne zaman başlar sorusunun ise tam bir cevabı yoktur. Her çocuğun gelişim süreci farklı olduğu için bu sendromu yaşadığı aylar da değişkenlik gösterebilir. 2 yaş sendromu genellikle 18 ila 30 aylık çocuklar arasında görülür. 3 yaşından sonra da öfke problemleri devam edebilir ancak aralıkları gittikçe azalacaktır.

Bu Dönemde Çocuğun Davranışlarında Ne Gibi Değişiklikler Olur?

Ağlama krizleri

Kendine vurma eylemi

Aşırı inatlaşma ve öfke

Bağırma

Oyuncak, eşya vb. nesneleri fırlatma

İştah kesilmesi

Uyku düzensizliği

Bebeklerin büyüme ile birlikte geçirdikleri dönemler farklı sendromlar olarak adlandırılır. Bu sendromlardan biri olan yaş sendromu da anne ve babaların merak ettiği konulardan biridir. Bebekler 2 yaş sendromu içerisinde farklı davranışlar geliştirebilir ve sergileyebilir. Bu yüzden anne ve babaların bu dönem içerisindeki tavırları çocuğun ileriki yaşlardaki gelişimi için de önem arz eder. Peki, 2 yaş sendromu nedir ve anne ve babalar nelere dikkat etmelidir...

2 Yaş Sendromu Nedir?

2 yaş sendromunun belirli bir çerçevesi olsa da her çocukta belirtilerini aynı şekilde göstermez. Bazı bebekler iki yaş sendromu ile birlikte daha hızlı bir değişime girebilir. Bu dönemde öfke nöbetleri ve bireysel davranışlar kendini daha sık gösterir.

Bebeklerde 2 Yaş Sendromu Neden Olur?

2 yaş ile birlikte çocuklar yürümeye, çevresini keşfetmeye başlar. Bu dönemde algıları daha açık olur. Bu da merak duygusunu arttırır. Bu dönemde çevresine olan biten her durum hakkında bilgi sahibi olmak isteyen bebekler, istedikleri olmadığı zaman aksi hareketler sergileyebilir. Duygularını kontrol etmeyi ve bastırmayı bilmedikleri 2 yaş sendromunda bebekler sinirlenerek öfke nöbetleri ile kendilerini ifade etmeye çalışır. Anne ve babaya karşı inatlaşmada bu dönemde sıkça görülür.

2 Yaş Sendromu Ne Kadar Sürer?

2 yaş sendromu bebeklerin 18. Ayı ile birlikte başlayarak 36. Aya kadar devam edebilir. Kimi çocuklarda 2 yaşın sonu ile bittiği de görülmektedir.

2 YAŞ SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bebeklik döneminde anne ile kendi arasında ayrım yapmayan çocuk, hareket becerilerinin gelişmeye başlaması, başka kişiler ve eşyalarla yeni deneyimler yaşaması sonucunda kendisini anneden ayrı bir birey olarak algılamaya başlar. Böylece anne ile arasındaki mesafe giderek artar.

ocuk zamanla kendi isteklerinin ve duygularının olduğunu da fark eder. Önceleri anne-baba ve diğer yetişkinlere uyum sağlayan, anlayış gösteren çocuk; sözcük dağarcığına "hayır", "yapmayacağım", "yemeyeceğim" gibi ret içerikli kelimelerinin eklenmesiyle her şeyi zor kabul etmeye başlar. Çocuğun kendi istek ve ihtiyaçlarının farkına varması, onun bireyselleşmesi için gerekli bir adımdır.

Çatışma dönemi

Anne-babalar, kimi zaman çocuklarıyla benzer tutumlar da sergileyerek yetişkin konumlarını kaybederler ve çocuklarıyla güç mücadelesine girerler. Ev ortamında yapılan gözlemlerde; anne-baba ve çocuk üçgeni arasında hafif ve orta ölçekli çatışma sıklığının her üç dakikada bir ve her bir saatte de 3 kere yaşandığı belirlenmiştir. Çocuğun yaşı küçük oldukça çatışma sıklığı daha da artar. 2-3 yaş arasındaki çocuklar anneleriyle 4-5 yaşındakilere göre iki kat fazla çatışma sorunu yaşar. Dolayısıyla 2 yaş çocuğu sahibi anneler bu dönemi yoğun, yorgun ve gerilim içinde yaşarlar.

Kendine yeten çocuklar

Becerilerindeki önemli gelişmeler sonucunda çocuk, kendi kendine yetebileceğini ve artık çevresindeki yetişkinlere ihtiyacı olmadığını düşünebilir. Bu nedenle kendisine yöneltilen yardım tekliflerine şiddetle karşı çıkar. Ancak yaşadığı deneyimler her zaman olumlu sonuçlanmayabilir. Bunun sonucunda ise hayal kırıklığı, üzüntü ve yetersizlik hissi kaçınılmazdır. Öfke, üzüntü, sevinç, heyecan hepsi hissedildiği gibi ortaya çıkar. Bunun nedeni çocuğun kendi iç dünyasında bu duygularla nasıl baş edeceğini bilemeyip, yeterince içinde tutup işleyemeden dışarı atma çabasından kaynaklanır. Öfke nöbetleri de böylesine baş edilemeyen duygular ve yoğun duygu seli içerisinde yaşanır.

Duyguların bu şekilde ortaya çıkış şekliyle baş etmek kolay değildir. Anne-babalar çoğu zaman sadece gördükleri davranışa odaklanırlar. Ancak çocuğa ulaşmanın yolu duygudan geçer. Çocuk sakinleştikten sonra, onun neler yaşadığı ve hissettiği hakkında konuşulması gerekir.

Çocukların mizacı

Bazı çocuklar mizaç olarak daha sakin, kabul edici veya esnek olabilir. Bu nedenle "2 yaş sendromu"nu da daha kısa sürede ve az şiddetle geçirebilir. Kimi çocuk ise bu tür değişiklikleri kolay tolore edemez, duygularını çok yoğun yaşar, dışarıdan gelen uyarılara karşı çok duyarlıdır ve bebeklikten itibaren tepkiseldir. Aşırı duyarlı olan çocuklar ise bu dönemi daha da zor geçirir.

Bu dönem hakkında yeterince bilgi sahibi olmayan pek çok anne-baba çocuklarının inatçı, huysuz bir kişiliğe sahip olduğunu algılayıp, yaşadığı çatışmalarda çocuğu yargılar. Yaşanılan sorunlar çocuğun kötü karakterli olduğuna işaret etmez, sadece öğrenmesi ve geliştirilmesi gereken yeni davranış ve tutum biçimleri olduğunu gösterir. Bunlar da ancak anne-babanın desteğiyle gelişebilir.

2 YAŞ SENDROMU SÜRESİNCE NASIL DAVRANILMALI?

2 yaş sendromu, bebeklerin büyümeye başladıkları, hem çevresini hem de kendilerini keşfetmeye başladıkları dönemin başlangıcıdır. Bu yüzden bu dönemle birlikte anne ve babaların da davranışları çocuklar üzerine çok etkilidir. Eğer anne ve baba sendromun getirdiği öfke nöbetleri ve davranışlarına aksi bir şekilde tepki gösterir, kızar ya da sakinleşmesi için olması gerekenden daha yumuşak tavırlar gösterirse çocuklarda bu davranışlar yanlış yönlendirmelere yol açacaktır. Bu yüzden 2 yaş sendromu ile birlikte anne ve babalar uzman desteği almalı, süreç içerisinde çocukları ile vakit geçirmeli, anlayışlı ve sakin tavırlar sergilemeye özen göstermelidir.

Anne-babalar tutarlı olmalı

Anne-babalar, 2 yaşındaki çocuğuna uyguladığı kurallar konusunda fikir birliğine varmalı ve kurala sonuna kadar uyulması gerektiğini unutmamalıdır. Tam dersi durumlar söz konusu olduğunda çocuk, böylesine bir yaklaşımı bir tür ödül olarak algılar ve çatışmadan kendisine bir avantaj sağlayıp, daha da ısrarcı ve kriz çıkaran konumunda kalmayı tercih eder. Bazen de anne-baba yaptırmak istediklerini ya da vermek istedikleri mesajı çocuğun hazır olmadığı bir anda söyleyebilir. Oysa 2 yaş çocuğunun zihnini meşgul eden o kadar çok şey vardır ki birisini gerçekten duyabilmesi için onunla göz göze gelinmesi, aynı seviyeye inilmesi ve kararlı bir ses tonuyla konuşulması gerekir.