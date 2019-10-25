2. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli çağrı: "Nafakada asgari süre evlilik süresi kadardır" şartı kaldırılmalı

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

2. Yargı Paketi'nde görüşülecek düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Yazar Mehmet Yaman, 'nafakada asgari süre evlilik süresi kadardır.' şartının kaldırılması gerekliliğine vurgu yaparak, "50 yıl sonra boşanan koca, 50 sene nafaka ödemeye mi mahkum edilecek?" diye sordu.

Çalışmayan veya mal varlığı olmayan kocaların nafaka ödeyememesi halinde onlara uygulanan hapis cezalarına ilişkin de düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Yaman, şu önerilerde bulundu:

- Hapsen tazyik kaldırılmalıdır. Bu durum erkek için onur kırıcıdır.

- Yaş uygulaması, sadece erkeğe değil, kadına da getirilmelidir.

"Genç evlilik mağdurları da kurtarılmalı"

- Küçük yaşta, kendi rızaları ve ebeveynlerin muvafakatıyla evlenmelerde cezalandırma olmamalıdır.

- Genç evlilik mağduru bu kişilerin ve ailelerinin bir an önce psikolojik sorunlardan kurtulması sağlanmalıdır.