0553 313 94 23

2. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli çağrı: "Nafakada asgari süre evlilik süresi kadardır" şartı kaldırılmalı

Kasım ayında TBMM'de görüşülmesi beklenen 2. Yargı Paketi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Yazar Mehmet Yaman, yapılacak düzenleme ile süreli hale getirilecek nafakaya ilişkin şu çağrıyı yaptı: "Nafaka düzenlemesinde 'asgari süre evlilik süresi kadardır.' şartı kaldırılmalı."

25 Ekim 2019 Cuma 19:11
2. Yargı Paketi'ne ilişkin önemli çağrı: "Nafakada asgari süre evlilik süresi kadardır" şartı kaldırılmalı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

2. Yargı Paketi'nde görüşülecek düzenlemelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Araştırmacı Yazar Mehmet Yaman, 'nafakada asgari süre evlilik süresi kadardır.' şartının kaldırılması gerekliliğine vurgu yaparak, "50 yıl sonra boşanan koca, 50 sene nafaka ödemeye mi mahkum edilecek?" diye sordu.

Çalışmayan veya mal varlığı olmayan kocaların nafaka ödeyememesi halinde onlara uygulanan hapis cezalarına ilişkin de düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Yaman, şu önerilerde bulundu:

- Hapsen tazyik kaldırılmalıdır. Bu durum erkek için onur kırıcıdır.

- Yaş uygulaması, sadece erkeğe değil, kadına da getirilmelidir.

"Genç evlilik mağdurları da kurtarılmalı"

- Küçük yaşta, kendi rızaları ve ebeveynlerin muvafakatıyla evlenmelerde cezalandırma olmamalıdır.

- Genç evlilik mağduru bu kişilerin ve ailelerinin bir an önce psikolojik sorunlardan kurtulması sağlanmalıdır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:11
  1. 2. Yargı Paketi

YORUM YAZ

  • abdrhmnabdrhmn4 sa önce
    çok saçma bir kanun teklifi. nafaka süresi azami 1 yıl olmalıdır.
  • Kral 19 Kral 19 5 sa önce
    Şuan işsizim aylık 700 TL nafaka ödemem gerekiyor ama odeyemiyirum bel fıtığı var kimse iş vermiyor yani bu ölene kadar ödemek ne demek arkadaş buna devlet bı çözüm bulsun Allah rızası için
  • CabirCabir5 sa önce
    Evlilik süresi kadar asgari nafaka ödemesi İslam'a aykırı bir düzenleme ,nafaka İddet süresince ödenmelidir.
  • AkulAkul5 sa önce
    Oldu olacak omur boyu olsunsiz Ler hakikaten salak misiniz en fazla 6 /9 ay olsun haydi 1 sene olsun evlilik süresi olmaz
  • AyşeAyşe5 sa önce
    Böyle bir yazı yazdığınız için gazetenizi kınıyorum 50 sene boyunca eşlik etmiş bir kadını yaşı zaten 70 tir O yaştaki kadından boşanan erkeği suçlayacağınıza ki boşanma nedeni çoğunlukla genç eş bulduğu içindir kadının n nasıl geçineceğini düşünün. Erkeğin nasıl nafaka vereceğini düşüneceğinize kadınıno yaşta nasıl çalışacağını o yaşta kimin iş vereceğini dul olduğu için tacize uğramadan nasıl çalışacağını düşünün. 
  • hus coshus cos6 sa önce
    bu saçma sapan kanun kaldırılmalı. adam boşandıgı bir kadına ömür boyu maaş verecek. peki bu adamım evlendiği ikinci eşinin ve çocuklarının hakkını yiyen ayrılmış eş bu zülmü nasıl sürdürür. bu bir hak degil zulümdür. 
  • mikiforovmikiforov6 sa önce
    Bunlar hakkaniyetli bir düzenleme yapabilecek hassasiyet , zeka ve kapasiteye sahip değiller çok fazla beklenti içine girmeyin
  • AlettinAlettin7 sa önce
    Kocasını aldatan ama iki şahit bulup ispat edemeyen koca o kadına nafaka ödeyecek. Bazı durumlarda mesajlarda delil sayılmıyor.Bunları her gün gazetelerde okuyoruz. Affedersiniz ama bu" karınız aldatırsa ya ispat edin, ispatta zorlanırsanız,ömür boyu nafaka verecek yerde sesinizi çıkarmayın "anlamına gelmez mi? Adam nafaka yüzünden hapse düşüyor. Böyle bir adalet olur mu.?
  • SinanSinan7 sa önce
    Bu nafaka meselesi inşaAllah hayırlısı ile tez zamanda çözülür.
  • ömerömer8 sa önce
    Meclise değil Kademe anlatmak lazım...
  • ErolErol8 sa önce
    Kadınlar bu ülkenin vatandaşı tüm kanunlar onlar için çıkıyor.Peki erkekleri afrikadan ihhal mi etti de bunca zulüm uygulanıyor.Kanunda ki bir tarafı korumaya yönelik uygulamalar diğer tarafı mağdur ediyorsa burada adalet kavramı ölür.Dinimizce de bu yapılan yanlıştır.
  • hercaihercai8 sa önce
    Uc ay nafaka yeter, cocuklari varsa, anne cocuga bakiyorsa cocuk icin nafaka vermelidir baba tabii.
  • Volkan AltunVolkan Altun8 sa önce
    Çok şeytanca bir plan bu!Bu dayatma bence feminist zihniyetin baskısı ile oldu. Şu şekil; bir kısım baktı süresiz nafaka kalkacak, bari gene işimize gelen şekilde kaldırılmış olsun biz gene istediğimizi elde etmiş oluruZ erkeklerde birşeyler değişti algısı ile ne olduğunu anlamaz Bunun bir süresi olmalı maximum minimum ile değerlendirme adil olamaz. Eğer müslüman isek, sınırları zaten çizilmiş daha neyin muhasebesi bu
  • Sorumlu İnsan.Sorumlu İnsan.8 sa önce
    Meclis nafakayı 5 ayı geçirmemeli, aile kanunu ailenin güçlenmesini teşvik etmeli, ailenin yıkılmasını zorlaştırmalı. Ayrılıkta çifllerin ikiside devlete belirli miktar aidat ödemeli. Evlenirken adayların çok önemli bir sorumluluk üstlendikleri kendilerine anlatılmalı.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP’de çifte standart! "YPG terör örgütü değil" demek serbest! CHP-FETÖ ilişkisini itiraf edene disiplin
  1. CHP’de çifte standart! "YPG terör..
  2. Premier Lig'de tarihe geçen galibiyet!..
  3. Türkiye'den Uluslararası Af Örgütü'nün..
  4. Disleksi belirtileri nelerdir?
  5. Futbol tarihinde görülmemiş penaltı!
  6. Ramazan ayı bu yıl hangi tarihte..
  7. Mevlid Kandili 2019 ne zaman?
  8. Mevlid Kandilinde neler yapılabilir?
  9. Ayak mantarına yol açan faktörler..
  10. Ayak mantarı nasıl anlaşılır? Ayak..
  11. Kuru iğne tedavisi nasıl uygulanır?
  12. Kuru iğne tedavisi nedir?
  13. CHP'li Erdal Aksünger skandal..
  14. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs..
  15. Pazartesi günü okullar tatil mi?
  16. KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK..
  17. Anestezi uzmanı ne işi yapar? Anestezi..
  18. Cumhuriyet resepsiyonuna HDP’liler..
  19. Vucic: S-400 almak istiyoruz ama buna..
  20. Türkiye için bomba SU-35 iddiası!
  21. Çaykur Rizespor 'Gücü'nü gösterdi!
  22. NASA'dan kritik açıklama! Tarih verip..
  23. Donald Trump’tan flaş sözler:..
  24. Fazıl Say özel bestesini Beştepe’de..
  25. Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk..
  26. Enerji Bakanı Dönmez: Milli enerji ve..
  27. İsrailli yazar Türkiye hayalini yazdı!..
  28. AYM eski raportörü Babacan ile görüşüyor
  29. Erdoğan, "Büyük destek var" demişti!..
  30. Meral Akşener, partisinin yıl..
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Kadir Topbaş’tan flaş açıklama! 'Öyle gerekti'
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Orkid'den skandal reklam filmiyle ilgili açıklama!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler birbirine girdi!
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı
Bakanlık harekete geçti! Okullarda artık yasaklandı

Günün Karikatürü

26 Ekim 2019
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Karşımızda çok profesyonel bir şovmen var! Böyle bir gerizekalı varsa adresini ver Ekrem
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!
Doktor bunu yaparsa... Takibe alındı suçüstü yakalandı!