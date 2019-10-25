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2. Yargı Paketi Kasım ayında Meclis'te!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Kızılcahamam Kampı'nda gündeme getirerek değerlendirmelerde bulunduğu 2. Yargı Paketi'nin Kasım ayında TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

25 Ekim 2019 Cuma 19:29
2. Yargı Paketi Kasım ayında Meclis'te!

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr

Kamuoyunda 'af paketi' olarak bilinen 'Şartlı Ceza İndirimi' yasa teklifi ile süresiz nafakanın yer alacağı 2. Yargı Paketi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onay vermesi durumunda Kasım ayı itibari TBMM'de görüşülmesi bekleniyor.

Hazırlanan taslağa göre 2 milyonu aşkın kişinin mağduriyet yaşadığı süresiz nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar verilecek şekilde düzenlenmesi bekleniyor.

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Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamındaki ilk paket olan 39 maddelik yasa teklifinin dün Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra, 30 maddelik ikinci paket de TBMM Başkanlığı’na sunulacak.

2. Yargı Paketi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay vermesi halinde Ak Parti ve MHP milletvekillerinin imzasıyla TBMM'ye sunulacak.

Birçok suç kapsam dışında

Terör suçları başta olmak üzere, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, infaz indirimi kapsamı dışında kalacak.

Öte yandan, süresiz nafaka düzenlemesinin de ikinci yargı paketinde yer alması bekleniyor. Nafakanın 2 yıldan az olmamak şartıyla, evlilik süresi kadar verilmesi öngörülüyor.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 19:29
  1. yargı paketi
  2. TBMM

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  • Kral 19 Kral 19 4 sa önce
    41 yaşındayım işsizim 22 yıl evli kaldım yani ben şimdi700 TL nafakayı ömrümün sonuna kadarmi ödüyecem vay be adalete bak zaten yasalar hep kadınlardan yana

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