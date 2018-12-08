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2 uydu cihazı ile televizyon satın aldı, 300 bin lira borçlu çıkarıldı

İzmir'de bir seyyar satıcıdan 2 uydu cihazı ile 1 televizyon satın alıp bütün borcunu ödedikten sonra kendisine 300 bin TL borç çıkarılan vatandaş, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 17:10
2 uydu cihazı ile televizyon satın aldı, 300 bin lira borçlu çıkarıldı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir seyyar satıcıdan 2 uydu cihazı ile 1 televizyon satın alan Mehmet Eroğlu (50), imza attığı senetteki borcunun tamamını ödemesine karşın 300 bin lira yeni borç çıkarıldığı iddiasıyla şikayetçi oldu.

Gölcük Mahallesi'ndeki bir markette çalışan evli ve 1 çocuk babası Mehmet Eroğlu, seyyar otomobille gezen bir satıcıdan geçen yıl senetle, 2 bin 100 liraya, 2 uydu cihazı ile 1 televizyon satın aldı. Eroğlu, 2018 yılı Ekim ayında borcunun tamamını ödediğini, ancak karşısına 2 ayrı senetle 300 bin lira daha borç çıkarıldığı gerekçesiyle Savcılığa giderek şikayetçi oldu.

Marketteki yoğunluk sırasında kaç senede imza attığını hatırlamadığını, ancak 300 bin lira gibi bir borcunun de kesinlikle olmadığını belirten Mehmet Eroğlu, "Maaşıma haciz konulunca durumu fark ettim. Ben borcumu ödedim. Savcılığa şikayetçi oldum. Senetlerdeki imzalar incelemeye gönderildi. Kaymakçı ve Kayaköy mahallelerinde 2 arkadaşın daha aynı şekilde dolandırıldığını öğrendim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 17:10
  1. İzmir
  2. Ödemiş
  3. dolandırıcılık
  4. Mehmet Eroğlu

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