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2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Türkiye’de geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve Hindistan’dan Filipinler’e, Iran’dan Amerika’ya, Brezilya’dan Suriye’ye 76 ülkeden 800’e yakın başvuruyla büyük ilgi gören Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular 20 Ağustos’ta başlıyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali başvuruları başladı

Türkiye’de geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen ve Hindistan’dan Filipinler’e, Iran’dan Amerika’ya, Brezilya’dan Suriye’ye 76 ülkeden 800’e yakın başvuruyla büyük ilgi gören Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ne başvurular 20 Ağustos’ta başlıyor.


13-14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek 2. Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali şartnamesi ve başvuru formu, festivalin resmi internet sitesi “www.dostlukfilmfestivali.com” ile “www.amityfilmfestival.com”da yayınlandı.


Festival, geçtiğimiz yıl yarışma seçkisinde 17, Panorama Seçkisi’nde 14 ve Kırk Yıllık Hatır Seçkisi’nde 17 film ile Beyoğlu Sineması, Salt Galata ve Kadıköy Sineması’nda izleyiciyle buluştu. Ayrıca festival kapsamında İstanbul Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliği ile özel gösterimler ve Bosna Hersek’te festivalin yansıması yapıldı.


En geniş anlamıyla dostluk kavramını, güncel sanatların en etkili formlarından biri olan sinema yoluyla yeniden okumak, düşünmek ve hayatımızdaki yansımalarını çoğaltmak niyetiyle hayata geçirilen festival bu yıl 13-14-15 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.


Ulusal ve uluslararası filmlere açık olan yarışmada birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin yanı sıra, yapılacak değerlendirmeler sonucu dikkate alınan bir filme 15 bin TL değerinde Fethi Gemuhluoğlu Dostluk Teknik Destek Ödülü verilecek.


20 Ağustos 2019 tarihinden 15 Ekim 2019 Salı saat 17.00’ye kadar festivalin resmi internet sitesinden ve Filmfreeway uluslararası film platformu üzerinden başvuruların kabul edileceği yarışma bölümü ile festival, bütün kısa filmcileri dostluğu pekiştirmek için başvuru yapmaya davet ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:07
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