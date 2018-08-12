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2 tonluk mermerin altında can verdi

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde bir mermer ocağında yüksekten yuvarlanan kaya parçası alt tarafta çalışmakta olan işçinin üzerine yuvarlandı. İşçi, 2 ton ağırlığındaki kaya parçasının altında kalarak feci şekilde can verdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 22:05
2 tonluk mermerin altında can verdi

Seydikemer ilçesi Yayla Gökben Mahallesi'nde bulunan özel sektöre ait bir mermer ocağında çalışan Muammer Bayat (34), mermer taşı keserken, yukarıdan yuvarlanan yaklaşık 2 tonluk bir kaya parçasının altında kaldı. Gürültü ile diğer çalışanlar hemen Muammer Bayat’a yardıma koştu. Ancak kaya parçasının altında kalan 34 yaşındaki Muammer Bayat, feci şekilde can verdi.

Olay üzerine mermer ocağına jandarma, Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile sağlık görevlilerinden yardım istendi. Olay yeri inceleme ve araştırma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Bayat’ın cesedi itfaiye ekipleri ve iş arkadaşları tarafından kaya parçasının altından çıkartılıp, Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 22:05
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