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Aktüel

2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Hakkari ve Van il jandarma komutanlıklarınca Faraşin bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök hint keneviri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:11:05 -
2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök hint keneviri ele geçirildi

Hakkari ve Van il jandarma komutanlıklarınca Faraşin bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök hint keneviri ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “14 Haziran 2020 günü ilimiz merkez Aksu köyü Pınarca mevkiinde (Faraşin bölgesi) yapılan hava destekli operasyon neticesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Yıl boyunca zorlu iklim ve coğrafi şartlara rağmen gerçekleştirdikleri operasyonlarla teröristlere hareket alanı bırakmayan jandarma birliklerimiz tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştır. Yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde; PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait finansman kaynağı olarak kullanılmak üzere yetiştirilen yaklaşık 10 bin kök hint keneviri, 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 9 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 4 adet el bombası, 2 adet el dürbünü, 2 adet termal şemsiye, 1 adet aksiyon kamerası, 1 adet termal kamera, 1 adet lazer metre, 2 adet sırt çantası, çok miktarda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirilmiş olup, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir” denildi.

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