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Gündem 2 terörist teslim oldu! Biri gri kategoride
Gündem

2 terörist teslim oldu! Biri gri kategoride

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride olmak üzere iki teröristin ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:44:00 -
2 terörist teslim oldu! Biri gri kategoride

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği vurgulanarak, biri gri kategoride yer alan iki terör örgütü mensubunun ikna yolu ile teslim olduğu belirtildi.

Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1’i terörden arananlarda gri kategoride yer alan, 2 örgüt mensubu, bugün akşam saatlerinde, güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak’tan bugüne kadar, terör örgütü PKK’dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 196’ya ulaşmıştır." ifadelerine yer verildi.

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