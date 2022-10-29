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Gündem 2 terörist öldürüldü
Gündem

2 terörist öldürüldü

Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 16:27:00 -
2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için kaçınılmaz son belli. Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." açıklamasında bulundu.

2 terörist öldürüldü

MSB'den yapılan açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristle mücadelesini Suriye’nin kuzeyinde de etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

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