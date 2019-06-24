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2 terörist daha öldürüldü!

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 2 PKK'lı terörist öldürüldü.

24 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
2 terörist daha öldürüldü!

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki devam eden Pençe Harekatı ile koordineli olarak Hakurk ve Zap bölgelerine hava harekatları yapıldı.

Harekatlarda PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist daha etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 15:08
  1. pkk
  2. hava harekatı

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  • YUSUF YUSUF 24 dk önce
    Bunlar iktidara gelmeden hepsini bitirelim inşallah.

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