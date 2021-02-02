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Sağlık 2 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı, vaka sayısı...
Sağlık

2 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı, vaka sayısı...

Sağlık Bakanlığı 2 Şubat koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 19:13:00 - 2021-02-02 19:33:12
2 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu! İşte can kaybı, vaka sayısı...

Türkiye'nin 2 Şubat koronavirüs tablosu belli oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 140 bin 120 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 795 kişinin testi pozitif çıktı, 120 kişi hayatını kaybetti.

2 Şubat koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı.

Tabloya göre son 24 saatte 120 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 26 bin 237’e yükseldi. Toplamda 29 milyon 913 bin 245 test yapıldı. Bugün yapılan 140 bin 120 testten, 7 bin 795 yeni vaka sayısı, 630 da yeni hasta sayısı olduğu belirtildi.

Toplam vaka sayısı 2 milyon 492 bin 977

Toplam vaka sayısının 2 milyon 492 bin 977 olduğu, bugün iyileşen 8 bin 639 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 379 bin 70’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,9, ağır hasta sayısının ise 1 bin 592 olduğu açıklandı.

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