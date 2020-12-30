Pasaport harçları güncel | Yeni yılla birlikte bazı vergi ve harç tutarlarına zam yapıldı. Resmi Gazete’de yayınlanana kararla söz konusu ücretlere yüzde 9,11 oranında zam yapıldı. Vatandaşlar yapılan zamların ardından pasaport harç ücretlerinin ne kadar olduğunu araştırmaya başladı. Peki, pasaport narcı ne kadar güncel

2 senelik pasaport ücreti ne kadar?

Açıklanan artışın ardından oluşan harç ücretleri şöyle:

6 aya kadar olan pasaportlar için harç bedeli 227,20 TL

1 yıl süreli pasaport için harç bedeli 332,10 TL

2 yıl süreli pasaport için harç bedeli 542,20 TL

3 yıl süreli pasaport için harç bedeli 770,20 TL

3 yıldan fazla süreli pasaport için harç ücreti 1085,40 TL

Pasaport randevusu nasıl alınır?

Pasaport çıkarmak isteyenler hangi adımları izlemeleri gerektiğini araştırıyor. Pasaport başvurusu yapabilmek için öncelikle randevu almanız gerekiyor. Pasaport randevusunu telefonla ya da online olarak alabilirsiniz. ALO 199'u arayarak ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne ait internet sitesinden randevu oluşturabilirsiniz.

Pasaport randevusu aldıktan sonra defter ve harç bedelini ödemeniz gerekiyor. Ödemeleri vergi dairesi müdürlüklerinden, PTT şubelerinden, banka şubelerinden ve online bankacılık üzerinden yapabilirsiniz. Ayrıca harç ve defter ödemesini Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinden de yapabilirsiniz. Ödemeyi yaptıktan sonra kesinlikle dekont ya da makbuz almayı unutmayın. Başvuru için nüfus müdürlüğüne gittiğinizde nüfus cüzdanı ve biyometrik fotoğrafın yanı sıra dekontlar da talep ediliyor.

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