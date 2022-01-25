2 Senegalli asker öldürüldü

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) Gambiya'daki askeri misyonu Ecomig'de görevli 2 Senegalli asker çatışma sırasında öldürüldü, 9 askerden ise haber alınamıyor.

Senegal Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Senegalli askerler, Gambiya'nın batısında devriye gezdiği sırada silahlı bir grup tarafından saldırıya uğradı.

Olayda 2 Senegalli asker yaşamını yitirdi, 9 Senegalli asker ise kayboldu.

Askerlere saldıranların Gine Bissau sınırındaki Casamance'da faaliyet gösteren ayrılıkçı grup Casamance Demokratik Güçleri Hareketi (MFDC) mensupları olabileceği belirtiliyor.

Kayıp askerlerin de MFDC'nin elinde esir düşmüş olabileceğinden endişe ediliyor.

Bölgede 1982'den beri varlık gösteren MFDC ile Cumhurbaşkanı Macky Sall'in 2012'de göreve gelmesiyle barış görüşmeleri yapılmıştı.

Barış görüşmeleri sonuçsuz kalırken, örgüt uzun süre sessizliğini korumuştu.

Ülkenin en yeşil ve verimli topraklarının bulunduğu Casamance'da yerel halk çatışma korkusuyla evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Komşu Gine Bissau da uzun süre MFDC'ye askeri üs sağlamakla suçlanmıştı. Senegal Cumhurbaşkanı Sall'in yakın dostu olarak bilinen Umaro Sissoco Embalo'nun geçen sene Gine Bissau Cumhurbaşkanı olmasıyla 2 ülke MFDC ile mücadelede iş birliği kararı almıştı.