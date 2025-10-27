  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Bakü'de yapılması planlanan Avrupa Hahamlar Konferansı iptal edildi!

Sarı Lacivertliler deplasmanda rahat kazandı

Kutsal heyecan doruğa ulaştı: Hac kuraları 5 Kasım’da çekiliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Starmer'den kritik imza! Türkiye 44 Eurofighter alacak

Davutoğlu’nun ‘Devletin ihtiyacı varsa bir an bile düşünmem’ sözü ırkçı Tanju’yu hoplattı: Bu halk bizi iktidara getirmez!

Casusluk soruşturması olay ifade! Ekrem İmamoğlu detayı dikkat çekti

Ürdün Kralı'ndan İsrail ağzı

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Güney Kore Donanması’ndan gövde gösterisi: Haeseong-5 füzesi tanıtıldı

Yunanlılar kıskançlık krizinde… İngiltere Başbakanı Starmer, Kaan’ı çok beğendi
Yerel 2 saatte 3 ton hamsi yediler
Yerel

2 saatte 3 ton hamsi yediler

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
2 saatte 3 ton hamsi yediler

Trabzon’daki Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen geleneksel hamsi şöleninde, 2 saat içinde tam 3 ton hamsi yendi. Şölene farklı ülkelerden gelen öğrenciler yoğun ilgi gösterirken, birçok yabancı öğrenci hayatında ilk kez hamsi tattı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) her yıl düzenlediği geleneksel hamsi şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Yaklaşık 2 saat süren şölen boyunca 3 ton hamsi tüketildi.

HAYATLARINDA İLK KEZ HAMSİ YEDİLER

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, birkaç yıldır yapılamayan festivalin havanın da güzel olması sebebiyle şenlik içinde geçtiğini belirterek "Hamsi protein kaynağı. Birkaç yıldır hamsi festivalini yapmıyorduk bugün hava da güzel öğrencilerimizle şenlik havasında böyle bir etkinliği yapıyoruz. İki bin tane misafir öğrencimiz var, onlar da yoğun katılım gösteriyorlar. Belki de ömründe hiç hamsi balığı yemeyen Afrika’dan gelen öğrencilerimiz var onlar da ilk defa tadacak. Umarım bunu unutmazlar yarın mezun olup gittiklerinde onlar için önemli bir anı olacak. Her şey öğrencilerimiz için" dedi.

 

Hamsiyi ilk kez Trabzon’da tattığını belirten Hukuk Fakültesi öğrencilerden Berivan Kal, "Mersinliyim. Hamsi festivaline ilk kez katılıyorum. Daha önce hiç hamsi yememiştim ilk defa Trabzon’da yiyorum. Tadı çok güzel çok beğendik. Bundan sonra kesinlikle hamsi yiyeceğim" diye konuştu.

Öğrencilerinden Samet Kement, hamsiyi mangalda pişirilmiş haliyle ilk kez yediğini kaydederek "Festivale ilk kez geliyorum. Burada hamsiyi ilk kez mangalda pişirilmiş olarak yiyorum" derken, öğrencilerden Ali Erdem de "İstanbulluyum. Daha önce hamsi yedim ancak burada ilk kez mangalda pişirilmiş olarak yiyorum" şeklinde konuştu.

Gine Cumhuriyetinden gelen öğrenciler de hamsiyi ilk kez Trabzon’da gördüklerini belirterek şaşırdıklarını ancak çok beğendiklerini söylediler.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!
Gündem

Azgınlar iyice kudurdu: İmam cübbesiyle alkollü rezalete suç duyurusu!

Son günlerde çeşitli mekanlarda ortaya çıkan, çarşaf ve imam cübbesi giyerek milletin manevi değerleriyle alay etmeyi eğlence gibi gösteren ..
Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi
Gündem

Onca rezillik CHP'ye sadece zaman kazandırdı: Bayrampaşa Belediyesi AK Parti'ye geçti! İbrahim Akın yeni Belediye Başkanvekili seçildi

CHP'li İbrahim Kahraman’ın hem seçimde aday olması hem de başkanlık yaparak seçim sürecini taraflı yönetmesi nedeniyle iptal edilerek yenile..
Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…
Gündem

Tamar Tanrıyar: Ekrem İmamoğlu basına Haram Kapısı oldu! Merdan Yanardağ skandalı büyüyor! İmamoğlu medyası sessiz, Akit ve A Haber ise…

Yaptığı orijinal haberlerle muhalifleri sarsan Tamar Tanrıyar bu günkü videosunda da önemli konuları gündemine aldı. Videoda İmamoğlu ve Yan..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23