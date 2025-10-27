2 saatte 3 ton hamsi yediler

Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin (KTÜ) her yıl düzenlediği geleneksel hamsi şöleni bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Üniversitenin 15 Temmuz Demokrasi Alanı’nda gerçekleştirilen etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı. Yaklaşık 2 saat süren şölen boyunca 3 ton hamsi tüketildi.

HAYATLARINDA İLK KEZ HAMSİ YEDİLER

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, birkaç yıldır yapılamayan festivalin havanın da güzel olması sebebiyle şenlik içinde geçtiğini belirterek "Hamsi protein kaynağı. Birkaç yıldır hamsi festivalini yapmıyorduk bugün hava da güzel öğrencilerimizle şenlik havasında böyle bir etkinliği yapıyoruz. İki bin tane misafir öğrencimiz var, onlar da yoğun katılım gösteriyorlar. Belki de ömründe hiç hamsi balığı yemeyen Afrika’dan gelen öğrencilerimiz var onlar da ilk defa tadacak. Umarım bunu unutmazlar yarın mezun olup gittiklerinde onlar için önemli bir anı olacak. Her şey öğrencilerimiz için" dedi.

Hamsiyi ilk kez Trabzon’da tattığını belirten Hukuk Fakültesi öğrencilerden Berivan Kal, "Mersinliyim. Hamsi festivaline ilk kez katılıyorum. Daha önce hiç hamsi yememiştim ilk defa Trabzon’da yiyorum. Tadı çok güzel çok beğendik. Bundan sonra kesinlikle hamsi yiyeceğim" diye konuştu.

Öğrencilerinden Samet Kement, hamsiyi mangalda pişirilmiş haliyle ilk kez yediğini kaydederek "Festivale ilk kez geliyorum. Burada hamsiyi ilk kez mangalda pişirilmiş olarak yiyorum" derken, öğrencilerden Ali Erdem de "İstanbulluyum. Daha önce hamsi yedim ancak burada ilk kez mangalda pişirilmiş olarak yiyorum" şeklinde konuştu.

Gine Cumhuriyetinden gelen öğrenciler de hamsiyi ilk kez Trabzon’da gördüklerini belirterek şaşırdıklarını ancak çok beğendiklerini söylediler.