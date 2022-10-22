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Gündem 2 polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Kadir Sezgin yakalandı
Gündem

2 polisimizi şehit eden PKK'lı terörist Kadir Sezgin yakalandı

Terör örgütü PKK üyesi, "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin, Şırnak karayolunda şüphe üzerine durdurulan bir takside yakalandı. Sezgin'in 23 suçtan arandığı ve 2 polisin şehit edilmesi ile 2 polisin yaralandığı terör saldırılarının faillerinden olduğu belirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 10:51:00 - 2022-10-22 11:07:37

Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca, Silopi-Cizre karayolunda çevrilen bir takside 2 polisi şehit eden, 2 polisi yaralayan ve 23 suçtan aranan PKK'lı terörist yakalandı.

23 suçtan aranıyordu

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine ve işbirlikçilerine yönelik Şırnak İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyon kapsamında; Silopi-Cizre karayolunda, içerisinde 3 kişinin bulunduğu şüpheli bir ticari taksi durduruldu. Yapılan araştırmada, ticari taksideki 3 şahıstan 1'inin "Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu, teröristin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının olduğu tespit edildi" denildi.

2 polisimizi şehit eden saldırıya katılmış

"Baran Amed" kod adlı Kadir Sezgin isimli teröristin; 2005 yılında terör örgütüne katıldığı, 28 Ekim 2011 tarihinde Osmaniye ilinde PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen ve 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012 tarihinde ise 2 polisin yaralandığı Hatay İli, Erzin İlçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktasına, İlçe Jandarma Komutanlığına ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına katıldığı belirlendi.

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