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Gündem 2. parti aşılar ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan tarih verdi
Gündem

2. parti aşılar ne zaman gelecek? Başkan Erdoğan tarih verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-22 14:43:00 - 2021-01-22 14:44:25

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Üsküdar Kerem Aydınlar Cami'nden çıkışında açıklamalarda bulundu. 2. parti aşılar hakkında bilgi veren Başkan Erdoğan, "Çin'den onay çıktı. Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz bir 10 milyon gelecek." dedi. Muhalefetin erken seçim beklentisi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Biz muhalefetteki siyasi partiler gibi bir acelecilik içerisinde değiliz. Takvim Haziran 2023." ifadelerini kullandı.

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