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Yerel 2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Yerel

2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-12-20 04:03:00 -
2 otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray’dan Ankara istikametine seyreden Yener D. (59) idaresindeki 06 SGS 03 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen Aydın B. (54) yönetimindeki 06 VDR 64 plakalı otomobile çarptı.

Kazada çarpışmanın etkisiyle sürücülerden Yener D. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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