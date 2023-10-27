2. nesliyle satışa sunuldu! Şimdi artık daha da güçlü!

Samsung Electronics, Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil ile, teknoloji tutkunlarına Snapdragon’un hız ve enerji verimliliğiyle harmanlanmış olağanüstü bir deneyim sunuyor. Cihaz, yeni işlemcisiyle birlikte, kullanıcılara kesintisiz bir performans, yüksek hızda uygulama yanıtları, ultra-akıcı oyun deneyimleri ve çoklu görev yaparken bile benzersiz bir verimlilik sağlıyor.

Bu yeni model, kullanıcıların çoklu görevleri hızla ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için Snapdragon’ın sunduğu hızlı veri işleme kapasitesinden yararlanıyor. Bu da, zahmetsiz bir kullanıcı deneyimi anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar, Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil sayesinde daha kısa yükleme sürelerine ve daha hızlı veri transferine kolaylıkla ulaşabiliyor.

Snapdragon işlemcinin enerji verimliliği, Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil’in bataryasının daha uzun süre dayanmasını sağlıyor. Bu sayede kullanıcılar, 25W Süper Hızlı Şarj özelliğiyle desteklenen güçlü bataryadan daha uzun süre yararlanabiliyor. Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil’in dinamik AMOLED 2X ekranı, ultra net, yüksek kaliteli grafik ve görüntü kalitesi sunuyor. 120 Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik tepki hızı Snapdragon işlemciyle birleşerek yüksek performanslı bir ekran deneyimi sağlıyor.

Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil’in ileri teknoloji kamera özellikleri, Snapdragon işlemciyle birlikte daha da gelişti. Bu kombinasyon, kullanıcılara daha hızlı ve daha verimli bir kamera deneyimi sunuyor. Yüz Güzelleştirme, Çift Kayıt gibi özelliklerin yanı sıra kamera, yeni işlemcinin sağladığı güçle daha hızlı yanıt veriyor ve daha yüksek kaliteli görsel içerikler üretiyor.

Snapdragon'ın bağlantı özellikleri, Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil'in daha hızlı ve daha güvenilir bir 5G bağlantısı sunmasına olanak tanıyor. Bu sayede kullanıcılar, yüksek kaliteli video akışlarından bulut tabanlı oyunlara kadar her şeyi kesintisiz bir şekilde deneyimleyebiliyor. 7,9 mm kalınlığında olan cihazın ergonomik yapısı, rahat bir tutuş ve kullanım sunarken, kullanıcılar Olive, Lavender, White ve Graphite olmak üzere dört renk seçeneği arasından dilediklerini seçebiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Samsung'un teknolojik mükemmeliyet arayışının bir ürünü olarak her yaştan ve meslekten kullanıcının ihtiyaçlarını karşılaması için özel olarak tasarlanan Galaxy S21 FE 5G 2. Nesil, 19.999 TL’den 27 Ekim itibarıyla satışa sunulacak.