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2 milyonluk faturanın ardından şimdi de posta gideri rekor kırdı

Meclis’e 2 milyon liralık telefon faturası ödeten CHP vekiller bu sefer de rekor posta giderleriyle gündeme geldi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:58
2 milyonluk faturanın ardından şimdi de posta gideri rekor kırdı

TBMM Başkanlık Divanı toplantısında, milletvekillerinin postagiderlerine ait mayıs ayı faturası ile ilgili hazırlanan rapor sunuldu. Raporda CHP’li milletvekillerinin posta harcamaları, diğer vekillere oranla daha yüksek çıktı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, mayıs ayı posta gideri faturası 22 bin 753 lira 52 kuruş olurken, Manisa milletvekilleri Özgür Özel’in posta gideri 19 bin 235 lira 56 kuruş, Ahmet Vehbi Bakıroğlu’nun 19 bin 234 lira 8 kuruş, Bekir Başevirgen’in ise 19 bin 234 lira 8 kuruşu buldu. CHP’li Manisa milletvekillerinin, mayıs ayında Manisa’ya yaklaşık 39 bin mektup gönderdiği öğrenildi. CHP’li vekiller Özgür Özel, Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen’in imzasının bulunduğu Ramazan Bayramı öncesi bayram tebriği olarak gönderilen mektuplarda, İstanbul’da oy kullanacak seçmenlerden Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu’na destek istedikleri de belirtildi.

Meclis’e 2 milyon liralık telefon faturasını ödetmesiyle gündeme gelen CHP’li Elif Doğan Türkmen kamuoyunun tepkisini çekmişti.

Türkiye

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 06:58
  1. Manisa
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