2 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor... Borcu olanlar, dikkat!

Vatandaşa, 31 Mart 2018’den öncesine ait vergi, prim, trafik cezası gibi borçlar için yapılandırma hakkı tanıyan af yasası, mayısta yürürlüğe girmişti. 18 Mayıs’ta başlayan başvuru süresi 27 Ağustos’ta, ilk taksit ödeme süresi 1 Ekim’de ve ikinci taksit ödeme süresi de 30 Kasım’da dolmuştu. Yapılandırma hakkının bozulmaması için ilk iki taksitin mutlaka ödenmesi gerekiyordu.

Ödeyemeyen 2.5 milyon kişi var

Ancak vergi ve trafik cezası gibi idari para cezalarını belirtilen sürede ödemediği için 2.5 milyon kişinin yapılandırma yani ‘af’tan doğan hakkı yanmıştı. Hükümet bu kişilere yeni bir hak daha tanıdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın dünkü Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğine göre; yapılandırması bozulan borçlular, ödemelerini şubat ayı sonuna kadar yaparak hak kaybını önleyecek.

SGK’ya prim borcu olanlar da 28 Şubat’a kadar ödeme yapabilecek

Borçları yapılandırdıktan sonra ilk taksidi veya her iki taksidi hiç yatırmayanlar 28 Şubat’a kadar geç ödeme zammıyla birlikte ödeme yapabilecek. Bu haktan yararlanmak için ayrıca yazılı başvuru yapmak gerekmiyor. Matrah artırım hükümlerini ihlal edenler de bu haktan yararlanabilecek. Aynı şekilde SGK’ya prim borcu olanlar da 28 Şubat’a kadar ödeme yapabilecek.

70 milyarlık borç yapılandırıldı

Son çıkan af (yapılandırma) yasasından yararlanmak için 5 milyon 950 bin 136 mükellef başvuru yaptı. yaklaşık 70 milyar liralık borç yapılandırıldı. 2 milyon 459 bin 214 kişi yapılandırma şartlarını bozdu. Sosyal Güvenlik kurumu’na da 1 milyon 270 bin 402 kişi başvurmuştu. Bu kapsamda 43.4 milyar lira yapılandırıldı. Ama 562 bin kişinin yapılandırması bozuldu. Şu ana kadar yapılandırma kapsamında Maliye tarafından 13.3 milyar lira, SGK’de ise 3.2 milyar lira tahsil edildi.

Kaynak: Posta