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Gündem 2 milyon mağdur için yürüdüm
Gündem

2 milyon mağdur için yürüdüm

Süresiz nafaka adaletsizliğine dikkat çekmek için sahaya inen mağdur Erkan Can, İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşünün 10’uncu gününde Ankara’ya ulaştı.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 10:19:00 -
2 milyon mağdur için yürüdüm

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Süresiz nafaka adaletsizliğine dikkat çekmek için sahaya inen mağdur Erkan Can, İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşünün 10’uncu gününde Ankara’ya ulaştı. Akit’e konuşan Can, şunları dile getirdi: “İstanbul’dan Ankara’ya başlattığım yürüyüşüm 10 gün sürdü. Pandemiden dolayı sokağa çıkma kısıtlamalarında yürüyüşümü yapmadım. Tek başıma çıktığım bu yolda 2 milyon mağdur için yürüdüm. Yolda diğer vatandaşlardan da destekler gördüm. Yolda 80 yaşındaki bir dedeye olanı biteni anlattığımda dede gözyaşları içinde beni destekledi. Hatta polis, jandarma olmak üzere birçok vatandaş yürüyüşümü desteklediklerini ve memur oldukları için bu adaletsizlik için ellerinden bir şey gelmediğini söylediler. Yürüyüşüm boyunca, hava soğuk oldu yağmur yağdı ama yılmadan başladığım yürüyüşü bitirdim. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, TBMM’ye, Adalet ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na dilekçelerimi vereceğim. Bu çetin ve zor şartlardaki yürüyüşümden dolayı hemen geri dönüş yapmayacağım.”

Hem işini kaybetti hem mallarına haciz konuldu

Erkan Can, iki yıl evli kaldığı eşinden 2017 yılında anlaşmalı olarak ve 300 bin TL nafaka ödeyerek boşandı. Ayrıca anlaşmalı olarak gidilen mahkemede Can’ın aylık 2 bin TL nafaka ödemesine karar edildi. Can’ın iddiasına göre, eski eşi ve eski eşinin avukatı tarafından tuzağa düşürülerek kendisine senet imzalatıldı. İmzaladığı senetten sonra eski eşine verdiği 300 bin TL ve aylık 2 bin TL nafaka ödemesinin dışında gelir getiren 4 adet ticari aracına mahkeme kararı ile haciz konuldu. Nafaka mağduru Erkan Can çocuğunu ziyaret ettiği bir gün iddiaya göre eski eşinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kendisini korumak için karşılık verince 1 ay cezaevinde hapis yatan Can, hem işini kaybetti hem de diğer mallarına eski eşi tarafından el konuldu.


Yeni Akit Gazetesi
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