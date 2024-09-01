  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Mercedes'e binen gurbetçinin AK Parti'den talebi herkesi şaşırttı! Cimer kesmedi, genel merkeze gitti

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "barış anlaşması" teklifi

Gündeme oturan son dakika gelişmesi! Türk savaş uçakları Romanya hava sahasına girdi

Atlasglobal'den sonra bir havayolu devi daha tarih oluyor! Faaliyetlerini resmen sonlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çok yakında kilidi kapatacağız

Suudi Arabistan Kralı Selman Türkiye'ye gönderdi! Çok büyük sürpriz

"Bize Patriot vermediler" dedi ve Çelik Kubbe ile ilgili Türkiye'nin son kararını duyurdu

AK Parti'den başörtüsü açıklaması: Haddini bilmeyene haddini bildiririz!

Böyle duyurdular: Arap ülkesi, Türkiye'ye Yunanistan'ın elindeki uçakların gizli sırlarını verecek

Birbirlerine girdiler: İzmir kimsenin oyuncağı değildir
Gündem 2 milyon 365 bin araç denetlendi, 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldı
Gündem

2 milyon 365 bin araç denetlendi, 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 08:32:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 22-29 Ağustos tarihleri arasında 2 milyon 365 bin 59 aracın denetlendiğini ve toplam 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, 22-29 Ağustos 2024 tarihleri arasında emniyet ve jandarma trafik ekipleri tarafından 2 milyon 365 bin 59 araç denetlendi. Denetimler sonucu ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 229 sürücüye işlem yapıldı. Ayrıca hız ihlalinde bulunan

123 bin 603, periyodik muayenesi yaptırılmamış 23 bin 594, emniyet kemeri kullanmayan

16 bin 396, sürücü belgesiz araç kullanan 14 bin 117 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 8 bin 944 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte, toplam 445 bin 375 araca-sürücüye işlem yapıldı. Bakan Yerlikaya trafikte alkollü araç kullanımı ile mücadeleye dikkati çekerek, Alkollü araç kullanımıyla mücadele 7/24 esasına göre trafik görevlilerimizce yapılmaktadır. Alkollü sürücü tespitine yönelik teknik cihazlar denetlemelerde etkin olarak kullanılmaktadır. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım, aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal da etmeyelim. Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası
Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası

Yerel

Karadeniz Ereğli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası
Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası

Yerel

Kocaeli'nde zincirleme trafik kazası

{relation id:1880265 slug:'karadeniz-ereglide-zincirleme-trafik-kazasi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Tug

gecen 15 yıl boyunca hiç trafik cezası yemedim. Ama , Nisan ayı civarında Mehmet Şimşek isteğiyle yayinlanan Tasarruf genelgesinden , sonra bir tam 4 tane trafik cezam var, Görünüşe göre, Şimşek ekonomi yi/ devletin kasasını trafik cezalariyla düzeltin emri vermiş. Emniyet müdürlüğü , isterse her hafta, neredeyse, trafikteki her araca para cezası yazar, çünkü herhangi bir sürücünün hata yapmadan araç kullanması pek mümkün değil

Bal

BUNU HER GÜN yapmadığnız zaman, HİÇ BİR ANLAMI YOK ve sadece 'göz boyamaca' ile kalır. Sayın Yerlikaya, diğer günler ne yapıyorsunuz?Destekliyorum ancak sadece bir gün GÖSTERİŞ için DEĞİL...
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23