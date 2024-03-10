2 milyarlık İslam alemi bir avuç Gazze halkına yardım edemedi!

Filistinli Mervan Avida, "Hayatta kalabilmek için dikenlerini soyduğumuz kaktüsleri yiyoruz. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sebze, meyve, bakliyat, un, buğday gibi gıdalar bulunmuyor. Hayvan yemi bile tükendi" dedi.

Terörist İsrail'in 5 aydır sürdürdüğü saldırıları ve ablukasını sıkılaştırarak insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde yaşanan kıtlık, Filistinli bir babayı çocuklarını kaktüs yapraklarıyla beslemek zorunla bıraktı.

Gazze Şeridi'nde son günlerde çok sayıda çocuğun "açlıktan" hayatını kaybetmesi nedeniyle aileler çocuklarını beslemek için her yolu deniyor.

Gazzeliler İsrail'in bombardımanından sağ çıksalar bile, bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle açlıktan ölme tehlikeysiyle karşı karşıya.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinde yaşayan 53 yaşındaki Filistinli baba Mervan Avida, ekmek bile bulamadığı için çocuklarının karnını çevreden topladığı kaktüslerle doyurmaya çalışıyor.

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Filistinli baba, İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar ve ablukayla bölge halkını zorla aç ve susuz bırakmasının ardından, ailesini hayatta tutabilmek için birkaç yıl önce evlerinin yakınlarına ektikleri dikenli kaktüsleri tüketmek zorunda kaldı.

- Gazze'nin kuzeyinde yemek için hayvan yemi bile bulamıyoruz

Avida, "Hayatta kalabilmek için dikenlerini soyduğumuz kaktüsleri yiyoruz. Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sebze, meyve, bakliyat, un, buğday gibi gıdalar bulunmuyor. Yemek için hayvan yemi bile bulamıyoruz". dedi.

Çocuklarını hayatta tutabilmek için kaktüs yemekten başka çare bulamadığını söyleyen Avida, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hayatta kalmak için kaktüsten başka bir yiyecek bulamıyoruz." diye konuştu.

Gazze'nin kuzeyindeki durumun "trajik" olduğunu ifade eden Filistinli baba, İsrail füzelerinden sağ kurtulmanın hayatta kalabilecekleri anlamına gelmediğini, bölgeye insani yardımlar ulaştırılamazsa halkın açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Filistinli baba, Arap ve İslam ülkelerine, "çok geç olmadan Gazze halkının yardımına koşmaları ve ihtiyaçlarının giderilmesi için İsrail ve ABD'ye insani yardım konusunda baskı yapmaları" çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırı ve kısıtlamalarının bir sonucu olarak, Gazze sakinleri, özellikle de Gazze şehri ve kuzeydeki bölgeler, gıda, su, ilaç ve yakıt tedarikinde ciddi kıtlık yaşıyor.

19 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), devam eden yıkıcı saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenmede yaşanan keskin artışın, çocuklar ile hamile ve emziren kadınlar arasında "ciddi bir tehdit" oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

UNICEF İcra Direktörü Yardımcısı Ted Chaiban, Gazze'nin "çocuk ölümlerinde bir patlamaya" tanık olmak üzere olduğunu ve bu durumun "zaten dayanılmaz düzeydeki çocuk ölümlerini iki katına çıkaracağını" söyledi.