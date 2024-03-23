2 milyar metreküp Türkmen gazı Türkiye'ye taşınacak

Türkiye ve Türkmenistan arasında doğal gaz alanında işbirliği ve hidrokarbon alanında ortaklık için mutabakat zaptı imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar yaptığı açıklamada, işbirliği kapsamında ilk etapta 2 milyar metreküpe kadar Türkmen gazının Türkiye'ye taşınacağını söyledi.

Bayraktar şunları söyledi:

“Bu alternatiflerden bir tanesi, Türkmen gazının İran üzerinden takas yoluyla Türkiye’ye gelmesi. Bir diğeri ise Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden takas yoluyla Türkiye’ye ulaşması.

Esasen daha uzun ömürlü, daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteye sahip olan Türkmen gazı, Hazar’dan geçecek bir boru hattıyla Türkiye’ye gelecek. Bunların hepsi masada, bunların hepsi konuştuğumuz konular.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO