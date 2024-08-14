2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Milletin partisi AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti.
Türkiye siyasetinin çeyrek asrına damga vuran milletin partisi AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti.
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
İşte o isimler:
- Milletvekilleri
ÖNE ÇIKAN VİDEO
İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz
İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel
Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen,
Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz,
Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar,
Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir
Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu
Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu
Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya
Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit
Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan
Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit
Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı