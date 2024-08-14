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Gündem 2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
Gündem

2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Yeniakit Publisher
2024-08-14 15:42:00 - 2024-08-14 15:46:04
2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

Milletin partisi AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti.

Türkiye siyasetinin çeyrek asrına damga vuran milletin partisi AK Parti 23'üncü yaşını kutluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı programda AK Parti'ye yeni katılımlar gerçekleşti.

2 milletvekili ve 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.

İşte o isimler:

- Milletvekilleri
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz

İstanbul Milletvekili Ersagun Yücel

- Belediye başkanları
 
Adana Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal

 Adana Feke Belediye Başkanı Cömert Özen,

Elazığ Arıcak Bükardı Beldesi Belediye Başkanı Ali Açmaz,

Erzurum Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar,

Erzurum Horosan Belediye Başkanı Hayrettin Özdemir

Erzurum Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu

Konya Doğanhisar Belediye Başkanı Ali Öztoklu

Muş Bulanık Yoncalı Belde Belediye Başkanı Fehim Kaya
 
Muş Yeşilova Belde Belediye Başkanı Ömer Faruk Yenilmez

Ordu Çaybaşı Belediye Başkanı Mesut Karayiğit

Samsun Ayvacık Belediye Başkanı Refahattin Şencan

Şanlıurfa Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit

Uşak Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı
 

 

 

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