2 metrelik mezara 30 bin lira aldılar

Hasan Eğrigöz Ankara

2015 yılında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında, PKK’lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Astsubay Üstçavuş Erdem Ertan’ın annesi Aynur Ertan 3 gün önce hakka yürüdü. Vasiyeti üzerine Ankara’da Asri Mezarlığa defnedilen, şehit annesi Aynur Ertan’dan, tapusu evladının canı olan vatan toprağında iki metrelik mezar için CHP yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 bin TL lira alındı.

Evli ve bir çocuk babası tek oğlunu vatan için şehit veren Aynur Ertan’dan 2 metrelik mezar için 30 bin lira alınması kamuoyunda büyük tepki çekti. Akit’in ulaşmasının ardından yapılan yanlışın farkına varan ve yanlışın düzeltileceğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Köksal Bozan, “Şehitlerimizin birinci derece yakınlarından para almıyoruz, ancak Asri Mezarlığı’nda arkadaşlar Aynur Ertan’dan 30 bin TL almış. Biz de şu anda eşiyle iletişime geçerek parayı geri iade edeceğimizi söyledik” dedi.

Yavaş, gerekeni yapacak mı CHP-HDP’ye boyun mu eğecek!

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TUGŞAV) Genel Başkanı Lokman Aylar, şehit annesine büyük ayıp edilğini belirterek “Aynur teyzemizin vasiyetini yerine getirmek için Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurduk. Aldığımız cevap içimizi yaktı. Evladını vatan için şehit vermiş bir aileden mezar parası olarak 30 bin TL istendi. Tek evladını vatanına şehit veren acılı aile, kendi imkanlarıyla istenen bedeli ödeyerek Aynur teyzemizin vasiyetini yerine getirdi. Ertan ailesi, bu vatan için en ağır bedeli ödeyip tek çocuklarını şehit verdi. Bir ömür boyu evlat acısı ve hasretiyle yaşayan aileden 30 bin lira mezar ücreti almak hangi vicdana sığar? Cumhurbaşkanımızın ‘Bu vatanın tapusu şehit aileleri ve gazilerimizindir’ sözü gerçek ise tapu sahibi olan ailemizden 30 bin TL mezar parası almak kimin haddinedir? Seçim döneminde milliyetçi-muhafazakar kesimden oy devşirmek için çaba sarf edenler, seçildikten sonra şehit aileleri ve gazileri hedef tahtasına koydu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şehit ailesinden 30 bin lira mezar parası istendiğinden haberi var mı? Haberi varsa Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sorumlu kişiler hakkında gerekeni yapacak mı? Yoksa CHP-HDP ittifakının baskısı altında kalarak konuyu kapatacak mı? Mesele paranın büyüklüğü değil, 1 lira dahi olsa bir şehit ailesinden para istemek en basit ifadeyle büyük ayıptır” tepkisini gösterdi.

Kimin toprağını kime satıyorsunuz?

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ayıbına şu sözlerle tepki gösterid: “Bu toprakların asıl sahipleri şehitlerimiz ve onların aileleridir. Şehitlerin topraklarını, şehitlerin ailelerine satmak kadar saygısızca bir olay yoktur. Kimin toprağını kime satıyorsunuz? Şehit annesi oğlunun canıyla bu toprağın bedelini ödedi. Bir de 30 bin lira almışlar. O parayı alan şahıslar kimin sayesinde bu topraklarda yaşıyor? Şiddetle kınıyorum.”