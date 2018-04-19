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2. Ligde seyircisiz maç krizi!

2. Lig Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor ile Gümüşhanespor arasında bu hafta oynanacak mücadele öncesi taraftar krizi yaşanıyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 18:48
2. Ligde seyircisiz maç krizi!

Şanlıurfaspor, evinde oynadığı Hacettepe maçında yaşanan tribün olayları sebebiyle 1 maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Ligde lider durumda bulunan Gümüşhanespor ile oynanacak kritik maç öncesi Şanlıurfaspor taraftarının tribüne giremeyecek ancak Gümüşhanesporlu taraftarlar maçı tribünden izleyebilecekti. 

Bu durumla ilgili Şanlıurfaspor cephesinden gelen baskılar sonucunda Şanlıurfa İl Güvenlik Kurulu, karşılaşmaya Gümüşhanespor taraftarının da giremeyeceğini, maçın tamamen seyircisiz oynanacağını açıkladı.

Ligin kaderini etkileyecek bu maçla ilgili alınan karara Gümüşhanespor camiasının tepkisi büyük oldu. Taraftarlarını haksız yere maça götüremeyeceklerinden dert yanan Gümüşhanespor yöneticileri, Şanlıurfa İl Güvenlik Kurulu kararının değiştirilmesini bekliyor. Konuyla ilgili gereken yerlere itirazlar yapıldığı belirtildi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 18:48
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