0553 313 94 23

2. Lig için 2 koç kesti

Türkiye 3.

25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:00
2. Lig için 2 koç kesti

Türkiye 3. Futbol Ligi Play-Off finalinde Nevşehir Belediyespor’u yenerek TFF 2. Lig’e yükselen Ergene Velimeşespor’un elde ettiği bu başarı ve sezonun kazasız, belasız tamamlanması nedeniyle Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tesislere gelerek 2 koç kestirdi.


Ergene Belediyesi tarafından yaptırılan ve Ergene Velimeşespor’a tahsis edilen tesislere gelerek futbolcuların da katıldığı programda 2 koç kestiren Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, “Biz arkadaşlarımızla beraber bir takım olarak bu davaya inandık. Çok şükür Allah dualarımızı kabul etti. Bugün de şükür için 2 tane kurban kestik. Tabi ki biliyorsunuz bu işlerin kazası var, belası var. Her şeyin defi belası için başarı için kurbanımızı kestik. Allah kabul etsin. Allah nice nice başarılara imza atmamızı nasip eylesin. Çünkü biliyorsunuz biz Velimeşe döneminde Bölgesel Amatör Lig’e yükseldik. İlk dönemimde 3. Lig’e ikinci dönemimde de 2. Lig’e yükseldik. Allah, inşallah bu başarımızın devamını nasip eylesin. Tabii ki Ergene adına Tekirdağ adına gururluyuz. Sonuçta 1 milyon insanı temsil etti genç kardeşlerimiz. Bu başarı onların başarısı, takımın başarısı. O yüzden bizler de gençlerin her zaman arkasında olduk, arkasında olmaya da devam edeceğiz. Tekrar gençlerimizi ve takımı kutluyor, tebrik ediyorum” dedi.


Ergene Belediyespor’un tarihi başarısında pay sahibi olan futbolculardan bazılarının da yer aldığı programda tesislerin önünde hazır edilen 2 koç okunan dualar eşliğinde kesildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mayıs 2019 Cumartesi 16:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fatih Erbakan'dan S-400 çıkışı: Türkiye bağımsız bir ülke olarak...
    1. Fatih Erbakan'dan S-400 çıkışı:..
    2. Kulp’ta benekli Anadolu semenderleri..
    3. Pitbull'un yaraladığı kedi yaşam..
    4. Hakkari’de iki mahalle yolu tehlike..
    5. Havluları yıkarken nerede hata..
    6. Trump’tan ikili ticaret vurgusu
    7. Özel Harekat’ın balık adamlı tatbikatı..
    8. IAAF Çocuk Atletizmi Projesi 68...
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan ismini..
    10. Çağlak Festivalinde Türk Sanat Müziği..
    11. 19 Mayıs provalarında öğrencilerini..
    12. Merkezefendi’de ekonomi ile ilgili..
    13. Meksika’da askeri helikopter düştü: 6..
    14. Tosya İlkokulunda Dünya Süt Günü..
    15. Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa..
    16. Tekirdağ'da sağanak ve dolu etkili oldu
    17. Voleybolun unutulmaz isimleri bir..
    18. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin 100. yıl..
    19. Güder’den öğrencilere bayram hediyesi
    20. Afganistan'da askeri helikopter acil..
    21. Mustafa Palancıoğlu: "Plan ve Proje..
    22. Kars’ta, at yarışları yapıldı
    23. Konmari metodu | Çekmece düzeni
    24. Necati Saruhan kimdir? Egetürk TV..
    25. Yargıtaydan kredi masraflarına ilişkin..
    26. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:
    27. Araçta sıkışanları çıkarmak için uzun..
    28. Çan’da Hacı İbrahim Bodur vefatının..
    29. Tehlikenin farkında mısınız?..
    30. İpek Soylu, Tayland'da şampiyonluğa..
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu'nu uyardı: Bana laf söylerken dikkatli ol
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Erdoğan'a kafayı takan İsveç partisine muhteşem kapak!
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Uzmanlar açıkladı! O projeyle rekor kırarız
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    Feci uçuş! F-16 pilotu son anda karar verdi
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!
    İşte Türkiye'ye yaptırım tasarısını hazırlayan o isim!

    Günün Karikatürü

    25 Mayıs 2019
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Aç kalınca yakalanan terörist bakın kendini nasıl tanıtmış!
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı
    Erdoğan geçirdiği trafik kazasını anlattı