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2. Liderlik Akademisi Silifke’de yapılacak

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Türkiyegenelindeki oda ve borsaların yanı sıra akademik kadronun da katılacağıTürkiye’deki tek etkinlik olan Liderlik Akademisinin 2.

29 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
2. Liderlik Akademisi Silifke’de yapılacak

Silifke Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, Türkiyegenelindeki oda ve borsaların yanı sıra akademik kadronun da katılacağıTürkiye’deki tek etkinlik olan Liderlik Akademisinin 2.’si, bu yıl 3-5 Ekim tarihleriarasında Ulu Resort Hotel’de düzenlenecek.


’Kişisel Gelişim ve Liderlik Eğitimleri, Eğitimde Liderlik Uygulamalı, Liderlik veYönetim, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Etkileşim, İletişim, Kişisel Gelişim,Motivasyon ve Kurumlararası İşbirliği’ konularının ela alınacağı 2. LiderlikAkademisine, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Habertürk TV Programsunucusu Veyis Ateş ile birlikte profesörler ve kendi alanında uzmanlardan oluşan21 kişi konuşmacı olarak katılacak.


Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar, düzenlediği toplantıda,bu yıl ikincisi yapılacak olan 2. Liderlik Akademisi hakkında bilgi verdi. Kaynar,"Liderlik, günümüz yönetim stratejileri bağlamında anahtar kavram haline gelmiştir.Liderlerin toplumu etkileme ve yönlendirme becerileri, sosyo-kültürel açıdanişletmeleri doğrudan etkilemekte ve kurumsallaşmanın önünü açmaktadır.Liderliğin doğuştan gelen bir yetenek olmadığından hareketle, örgütlü yaşamıngereği olarak oda ve borsa yöneticilerinin, meclis üyelerinin ve personelinin liderlikve kişisel gelişim eğitimlerini almalarının tüm sosyal paydaşları için olumlu çıktılaroluşturacağı düşünülmektedir. Liderlik Akademisi, iş dünyasının sahadakitemsilcileri ile teorik bilginin aktarımını üstlenen akademisyenlerin bir arayageldiği, bilgi ve deneyim aktarımı ile etkileşimin gerçekleştiği bilgi şölenidir ve budoğrultuda atılmış ülkemizin en önemli üniversite-sanayi işbirliği adımlarından birinioluşturmaktadır” dedi.


Başkan Kaynar, bu yıl düzenlenecek olan etkinliğe oda ve borsa temsilcilerininyanı sıra öğretmenlerin ve okul idarecilerin de katılabileceğini, kayıt işlemlerininise ’www.sitsoakademi.com’ internet adresinden yapılabileceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 14:39
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