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Yerel 2 köyde yarından itibaren karantina başlayacak
Yerel

2 köyde yarından itibaren karantina başlayacak

Aksaray'da merkeze bağlı Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında yarından itibaren karantina uygulaması başlatılacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 15:18:00 -
2 köyde yarından itibaren karantina başlayacak

İl Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Vali Hamza Aydoğdu başkanlığında olağanüstü toplanıldığı bildirildi.

Açıklamada, toplantıda, Sevinçli ve Gözlükuyu köylerinde yarın saat 08.00'den 22 Mart Pazartesi günü 08.00'e kadar giriş çıkışların yasaklanmasına ve 5 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesine karar verildiği belirtildi.

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