2 kişinin öldüğü kazanın 1,47 promil alkollü sanığı: “Keşke benim canıma bir şey olsaydı”

Eskişehir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı trafik kazasında 1,47 promil alkollü olduğu belirlenen tutuklu sanık Fahrettin Ercivan, hakim karşısına çıktığı duruşmada “Keşke benim canıma bir şey olsaydı da o iki masum insana bir zarar gelmeseydi” dedi. “Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçundan yargılanan sanığın tutukluluğunun sürmesine karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Sivrihisar-Polatlı kara yolundaki kazada Ercivan'ın 26 FB 732 plakalı hafif ticari aracıyla önündeki otomobile arkadan çarpması sonucu savrulup takla atan araçtaki Cemalettin Gençer ile Kadriye Özdamar hayatını kaybetmiş, Efe ve Hanife isimli yolcular yaralanmıştı.

Mahkemedeki ifadesinde olaydan yaklaşık 1 saat önce alkol aldığını anlatan Ercivan, Günyüzü ilçesindeki bir arkadaşının yanına gitmek üzere yola çıktığını söyledi. Önünde giden aracın şerit içinde yalpaladığını gören sanık, sürücünün uyuduğunu düşünerek bir an önce yanından geçmek istediğini aktardı.

Sollamaya çıktığı sırada öndeki aracın aniden fren yaptığını, mesafeyi hesaplayamayınca aracının sağ ön tarafıyla otomobilin sol arkasına çarptığını kaydetti. Araçtan indiğinde otomobili şarampolün üzerinde bulduğunu söyledi. Şoför kapısını açamadığını, yolcu kapısını açtığında bir kadının çıktığını, sürücünün ise nefes almadığını fark ederek hemen ambulans çağırıp beklediğini anlattı. Ercivan, “Böyle bir olaydan dolayı çok pişmanım” dedi.

Tanık Samet Ç.: “Hızı yaklaşık 150 kilometre civarındaydı”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Samet Ç., bayram ziyareti için Ankara yönüne giderken sağ şeritte yaklaşık 110 kilometre hızla ilerlediğini, arkadan gelen aracın kendisini oldukça hızlı biçimde solladığını belirterek “Hızı yaklaşık 150 kilometre civarındaydı” dedi.

Tanığın anlatımına göre sollayan araç, kendi şeridinde seyreden otomobile arkadan çarptı; otomobil yanlayarak takla attı ve bariyerlerin üzerinde durdu. Samet Ç., takla sırasında bir çocuğun yola fırladığını da anlattı. Araçtan inen sürücünün yol ortasında şoka girmiş vaziyette “Ben ne yaptım” diye bağırdığını aktaran tanık, 112 Acil Servis ekiplerini arayıp yaralılara müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

Avukattan emniyet kemeri iddiası ve tahliye talebi

Sanık müdafii, müvekkiline asli ve tam kusur yükleyen tespitlere katılmadıklarını söyledi. Olay yeri ve ölü muayene tutanaklarında, hayatını kaybedenlerin emniyet kemerinin takılı olmadığını gösteren bulgular bulunduğunu öne süren avukat, kusur durumunun yeniden tespiti için dosyanın Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini, yeni bir bilirkişi raporu alınmasını ve müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Gizli çekim yapan izleyicinin telefonuna el konuldu

Duruşma sürerken izleyiciler arasında bulunan sanık yakını M.A.'nın, cep telefonuyla salondan gizlice görüntü ve fotoğraf çektiği tespit edildi. Mahkeme başkanının talimatıyla polis ekipleri telefona el koydu, kayıtlar incelemeye alındı. İzinsiz çekim nedeniyle hakkında tutanak tutulan M.A. ile ilgili adli işlem başlatıldı.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının güvenli sürüş yeteneğinin kaybına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınması talebini reddetti. Heyet, olay yerinde keşif yapılmasına, eksik evrakların giderilmesine ve Fahrettin Ercivan'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.