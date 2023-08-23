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Gündem 2 kişinin öldüğü iskele kazasında 3 tutuklama
Gündem

2 kişinin öldüğü iskele kazasında 3 tutuklama

Yeniakit Publisher
2023-08-23 17:53:00 -
2 kişinin öldüğü iskele kazasında 3 tutuklama

Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ. (47) ve Abdullah K. (18) iskelenin altında kalmıştı.

Nevşehir’de bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrasında gözaltına alınan inşaat sahibi, şantiye şefi ve iş sağlığı güvenliği uzmanı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Dün öğle saatlerinde merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana gelen olayda, 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ. (47) ve Abdullah K. (18) iskelenin altında kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. ve Ali İ. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 kişi tutuklandı
Olayın ardından başlatılan soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan inşaat sahibi Numan Y., şantiye şefi Ahmet U. ve iş sağlık güvenliği uzmanı İbrahim D. gözaltına alınmıştı. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 işçi toprağa verildi
Feci kazada hayatını kaybeden Ali İ. ve Abdullah K. da, Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sarıkaya Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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