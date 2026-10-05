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Dünya 2 kişi infaz edildi! İran’da protestolar sonrası idam kararı uygulandı
Dünya

2 kişi infaz edildi! İran’da protestolar sonrası idam kararı uygulandı

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2 kişi infaz edildi! İran’da protestolar sonrası idam kararı uygulandı

İran’da ocak ayında İsfahan’da düzenlenen protestolar sırasında 4 polis memurunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklanan Alireza Sepahi ve Alireza Raeisi idam edildi.

İran’da ocak ayındaki protestoların ardından yürütülen yargı sürecinde iki kişi hakkında verilen idam cezası infaz edildi.

 

İran Yüksek Mahkemesi'nin ölüm cezasını onayladığı Alireza Sepahi ve Alireza Raeisi'nin idam edildiği açıklandı. Sepahi ve Raeisi'nin "silahlı isyancı bir örgüte üyelik", "silah taşıyıp korku ve güvensizlik oluşturarak Allah'a karşı savaş açma", "yeryüzünde bozgunculuk çıkarma" ve "savaşa ve öldürmeye teşvik" gibi suçlamalarla idama mahkum edildiklerini belirtti. Açıklamada, Sepahi ve Raeisi'nin İsfahan'da Ocak ayındaki protestolar sırasında dört polis memurunun ölümüyle bağlantılı olarak tutuklandığı kaydedildi.

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