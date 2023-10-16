2 katlı ahşap ev kül oldu
Tokat’ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Tokat’ta 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
Merkeze bağlı Gümenek köyünde Muhsin Gündoğdu'ya ait 2 katlı ahşap evde, saat 12.30 sularında yangın çıktı. Çatıda başlayan yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla alevler kontrol altına alınıp, söndürüldü.
Evin yangın sonucu kullanılamayacak hale geldiği yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.