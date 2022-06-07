2 kargo çalışanı kamyonetten düştü
Kırıkkale'de kamyonetten malzeme indirdikleri sırada düşerek yaralanan 2 kargo çalışanı tedavi altına alındı.
Kırıkkale'de kamyonetten malzeme indirdikleri sırada düşerek yaralanan 2 kargo çalışanı tedavi altına alındı.
Millet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir kargo firmasında çalışan Yasin T. ile Arif K, kamyonetten malzeme indirdikleri sırada bir anda dengelerini kaybederek yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Yasin T. ve Arif K'nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.