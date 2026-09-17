2. Kahramanmaraş Motofest, 3 günde 50 bin kişiyi ağırladı

11-12-13 Eylül tarihlerinde EXPO Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen festival kapsamında yaklaşık 50 bin kişi alanı ziyaret ederken, şehir dışından gelen 1.500 motosiklet tutkunu çadırlı konaklama alanında kaldı. Çadırda konaklamayan 4 binden fazla motosikletçi de festival etkinliklerine katılarak Motofest coşkusunu yaşadı.

Motosiklet kültürünü müzik, spor, adrenalin ve eğlenceyle buluşturan festivalde üç gün boyunca çeşitli motosiklet etkinlikleri, gösteriler, yarışmalar ve sosyal aktiviteler gerçekleştirildi. Türkiye’nin farklı şehirlerinden motosiklet tutkunlarının yanı sıra İngiltere, Almanya ve Azerbaycan’dan gelen katılımcılar da Kahramanmaraş’ta bir araya geldi.

Festivalin konser programında ise 12 Eylül Cumartesi günü Velet ve Sura İskenderli, 13 Eylül Pazar günü ise Sena Şener sahne aldı. Konserlerle birlikte festival alanındaki yoğunluk daha da artarken, Motofest Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına önemli bir hareketlilik kazandırdı.

Başkan Toptaş: “Kültür, sanat, spor ve festivallerin çok büyük önemi var”

Festival alanında incelemelerde bulunan Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, Motofest’in ikinci yılında da yoğun ilgi görmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Quick Sigorta ana sponsorluğunda, Onikişubat Belediyesi’nin destekleri ve Türk Chopper Kahramanmaraş grubunun öncülüğünde düzenlenen festivalin geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da olumlu geri dönüşler aldığını belirten Toptaş, özellikle şehir dışından gelen motosiklet tutkunlarının organizasyona ayrı bir değer kattığını söyledi.

Deprem sonrası şehrin yeniden ayağa kaldırılması için altyapı ve üstyapı çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ifade eden Başkan Toptaş, bunun yanında sosyal hayatın güçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını vurguladı. Kültür, sanat, spor ve festivallerin şehirdeki sosyal ve psikolojik iyileşme sürecine katkı sunduğunu belirten Toptaş, belediye olarak bu tür organizasyonlara imkânlar ölçüsünde destek vermeye devam edeceklerini kaydetti.

Motofest’in gelecek yıllarda geleneksel hale gelmesini istediklerini dile getiren Toptaş, festivalin yalnızca motosiklet tutkunlarını bir araya getirmediğini, aynı zamanda şehir dışından gelen misafirler aracılığıyla Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sağladığını ifade etti. Bu tür organizasyonların kentin marka değerine de önemli katkılar sunduğunu belirten Toptaş, Motofest’i bu yönüyle kıymetli bulduklarını söyledi.

Kekeç: “Şehrimizin bu etkinliklere ihtiyacı var”

AK Parti Onikişubat İlçe Başkanı Durdu Safa Kekeç de Motofest’in ikinci kez düzenlenmesinin festivalin artık geleneksel bir organizasyona dönüşme yolunda olduğunu gösterdiğini belirtti. Onikişubat Belediyesi, Quick Sigorta ve Türk Chopper Kahramanmaraş temsilciliğine teşekkür eden Kekeç, festival alanını ziyaret ederek farklı şehirlerden gelen motosiklet tutkunlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Gaziantep, Adana ve Malatya başta olmak üzere çok sayıda şehirden katılımcıların Kahramanmaraş’a geldiğine dikkat çeken Kekeç, oluşturulan kamp alanlarının da festivale ayrı bir atmosfer kazandırdığını ifade etti. Kahramanmaraş’ın deprem sonrasında festival ve fuar organizasyonları açısından önemli bir merkez haline geldiğini belirten Kekeç, 30 Ağustos Fuarı ile başlayan hareketliliğin Motofest ve Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali ile devam ettiğini söyledi.

Şehrin bu tür organizasyonlara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kekeç, kültür, sanat, spor ve sosyal etkinliklerin artarak devam etmesini beklediklerini ifade etti.

Demirtaş: “Geleceğimize bir miras bırakmak istiyoruz”

Türkchopper Kahramanmaraş Motosiklet Kulübü Başkanı Murat Demirtaş ise Motofest’in ikinci yılında daha geniş bir katılımla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, organizasyonun hayata geçirilmesinde destek veren Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

İlk festival öncesinde Motofest fikrini Başkan Toptaş’a ilettiklerini ve belediyenin kendilerine destek verdiğini belirten Demirtaş, ikinci festivalle birlikte organizasyonu artık geleneksel hale getirmek istediklerini söyledi. Motofest’i yalnızca sürdürülebilir bir etkinlik olarak değil, gelecek nesillere bırakılacak bir motosiklet kültürü mirası olarak gördüklerini ifade eden Demirtaş, kendilerinden sonraki motosiklet tutkunlarının da bu organizasyonu sahiplenmesini hedeflediklerini kaydetti.

Festivalin uluslararası bir katılıma ulaştığını belirten Demirtaş, Türkiye’nin 81 ilinden motosiklet tutkunlarının yanı sıra İngiltere, Almanya ve Azerbaycan’dan da katılımcıların Kahramanmaraş’a geldiğini söyledi. Bazı motosiklet tutkunlarının festivale katılmak için yaklaşık 5 bin kilometre yol kat ettiğini ifade eden Demirtaş, bu ilginin Kahramanmaraş Motofest’in ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Motofest, Kahramanmaraş’ın tanıtımına katkı sundu

Üç gün boyunca yaklaşık 50 bin ziyaretçiyi ağırlayan Kahramanmaraş Motofest, motosiklet tutkunlarının buluşma noktası olmasının yanı sıra şehrin tanıtımına da katkı sağladı. Şehir dışından gelen binlerce motosikletçinin Kahramanmaraş’ta konaklaması ve festival boyunca kentte vakit geçirmesi, organizasyonun sosyal ve ekonomik hareketliliğe katkısını da artırdı.

Onikişubat Belediyesi’nin destekleriyle gerçekleştirilen festivalin, önümüzdeki yıllarda da geleneksel olarak sürdürülmesi ve Kahramanmaraş’ın önemli etkinlikleri arasında yer alması hedefleniyor.