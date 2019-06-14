2. Kademe Pilates Antrenör Kursu başladı
Türkiye Cimnastik Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan 2.14 Haziran 2019 Cuma 16:09
Türkiye Cimnastik Federasyonu 2019 yılı faaliyet programında yer alan 2. Kademe Pilates Antrenör Kursu Mersin’de gerçekleştiriliyor. 40 antrenör adayının katıldığı kurslar 22 Haziran 2019 tarihinde sona erecek.
Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda başlayan kurs, Erdem Güder, Melih Çatalyürek, Cemil Özdemir ve Hakan Üstün nezaretinde veriliyor. Kurs sonunda antrenör adayları yazılı ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınavlarda başarılı olanlar antrenörlük belgesi almaya hak kazanacak.
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