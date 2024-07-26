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Gündem 2 İsrail tankı daha imha edildi
Gündem

2 İsrail tankı daha imha edildi

Yeniakit Publisher
2024-07-26 16:49:00 -
2 İsrail tankı daha imha edildi

Bir avuç Hamas mücahidi İsrail’e kayıp yaşatmaya devam ediyor. Hamas’tan yapılan açıklamada 2 tankın daha imha edildiği belirtildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin güneyinde, çevresinde çok sayıda İsrail askerinin bulunduğu 2 İsrail tankının imha edildiğini duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Merkeva 4 tipi İsrail tanklarının Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Hava Mahallesi'nde 2 patlayıcıyla imha edildiği kaydedildi.

İslami Cihad hareketinin silahlı kanadı Kudüs Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada ise "Gazze'nin güneyindeki Netzarim eksenindeki ikmal hattı boyunca İsrail askerlerinin bulunduğu bölgelerin havan toplarıyla hedef alındığı aktarıldı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 175 Filistinli öldü, 90 bin 403 kişi yaralandı.
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Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 326'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 683 askerinin öldüğünü duyurdu.

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