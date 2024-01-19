  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İran-Pakistan gerilimi İsrail’i rahatlatma planı

CHP'ye yakın basın organlarının 'kesenin ağzı' başlıklı manipülatif haberinin asılsız olduğu ortaya çıktı

Murat Kurum'dan İstanbullulara namus sözü! 1 Nisan'da yüzde 40 indirim olacak

Elinde altın olan merak ediyor! Gram ve çeyrek altın bu seviyeleri deneyecek

Damacana suya skandal zam! Vatandaş yeni asgari ücreti almadan zamlar durmuyor

Alper Gezeravcı uzaya çıktı sosyal medya yıkıldı! 'Cam kenarını kapmışız'

Genel Merkez'e soğuk duş! Meclis'teki seçimi Kılıçdaroğlu kazandı

Ekrem kredi bulunca “alkış”, şehir hastanelerinde niye ki ‘satış’!

Araç sahipleri pişman olmamak için bu tarihe dikkat! Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor

Ve Hizbullah, ABD'nin teklifini reddetti!
Yerel 2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama
Yerel

2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama

Yeniakit Publisher
2024-01-19 13:12:00 -
2 işçinin öldüğü vinç kazasıyla ilgili 2 tutuklama

İzmir'in Konak ilçesinde, reklam tabelası asmak için vinç yardımıyla bir plazanın 10'uncu katına çıktıkları öne sürülen 2 işçinin, vinç zincirinin kopması sonucu aşağı düşerek ölmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan vinç sahibi ve vinç operatörü tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Fethi Sekin Caddesi'ndeki bir plazanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir reklam ajansında çalışan Halil Gül (34) ve Hüsnü Akan (35), reklam tabelası asmak için plazanın 10'uncu katına vinç yardımı ile çıktı. Vinç zincirinin henüz belirlenemeyen bir nedenle kopmasıyla işçiler, bindikleri sepet ile metrelerce yükseklikten aşağı düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede ağır yaralandığı belirlenen işçilerden Hüsnü Akan Bayraklı Şehir Hastanesine, Halil Gül ise Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hastanelerde tedavi gören Gül ve Akan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gül ve Akan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vinç sahibi ve operatörü tutuklandı

Olaya ilişkin vinç sahibi E.P. ve vinç operatörü F.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cinayet gibi kaza! Sarhoş sürücü 3 çocuğu babasız bıraktı!
Cinayet gibi kaza! Sarhoş sürücü 3 çocuğu babasız bıraktı!

Yerel

Cinayet gibi kaza! Sarhoş sürücü 3 çocuğu babasız bıraktı!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gülben Ergen'den Türkiye gündemini sarsacak cinayet itirafı
Gülben Ergen'den Türkiye gündemini sarsacak cinayet itirafı

Medya

Gülben Ergen'den Türkiye gündemini sarsacak cinayet itirafı

Bursa'da 30 yıl arayla korkunç cinayetler!
Bursa'da 30 yıl arayla korkunç cinayetler!

Yerel

Bursa'da 30 yıl arayla korkunç cinayetler!

Sınır ötesinde kadın cinayetinde katil zanlıları! Davada, mahkeme karşısında: Özür dileriz, lütfen bizi affedin...
Sınır ötesinde kadın cinayetinde katil zanlıları! Davada, mahkeme karşısında: Özür dileriz, lütfen bizi affedin...

Aktüel

Sınır ötesinde kadın cinayetinde katil zanlıları! Davada, mahkeme karşısında: Özür dileriz, lütfen bizi affedin...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23