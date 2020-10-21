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Gündem 2 ilde operasyon! Gözaltılar var
Gündem

2 ilde operasyon! Gözaltılar var

Van merkezli iki ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 09:26:00 -
2 ilde operasyon! Gözaltılar var

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'nin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, örgüt mensuplarıyla irtibat/iltisak içinde bulundukları tespit edilen 7 şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Van ve Bursa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6 şüpheliyi yakaladı.

Diğer şüphelinin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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